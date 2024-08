연세대, 2021 THE 세계대학 영향력평가에서 세계 30위 랭크

연세대학교(총장 서승환)가 영국의 글로벌 대학평가기관 Times Higher Education(THE)이 발표한 2021 세계대학 영향력평가(Impact Rankings 2021)에서 세계 30위(국내 1위)에 올랐다.

올해 THE 영향력평가에는 세계 1,200여 개 대학이 참여했으며, 순위는 4월 21일 개최된 ‘THE Innovation & Impact Summit’에서 발표됐다.

THE 영향력평가는 2019년 처음 시행해 올해 세 번째를 맞고 있다. THE는 2015년 UN에서 합의한 17개 지속발전가능목표(Sustainable Development Goals, SDGs)에 대한 대학의 역할을 3개 영역(연구, 봉사, 책무)으로 구분하고, 이에 대한 이행 정도를 그 평가지표로 채택하고 있다. SDGs는 전 인류가 당면한 문제를 종식하기 위한 국제사회의 공동목표로서, 빈곤, 보건, 교육, 기후변화, 고용 등 17개 주요 목표로 이루어져 있다.

이 평가는 전 지구적 난제 해결을 위한 대학의 사회적 책무를 주요 평가 기준으로 삼는다는 점에서 연구성과, 교육환경 등 성장·성과 중심의 글로벌 경쟁력에 초점을 둔 기존 대학평가와 차별화된다. 기존 대학평가와 달리 오클랜드대, 시드니대 등이 세계 최상위권에 랭크되며 미래사회에서 대학을 바라보는 새로운 관점을 제시하고 있다.

연세대는 작년 47위에 이어 올해 30위에 올라서며 기존 대학평가뿐 아니라 새로운 대학평가에서도 우수한 성과를 거둠으로써 사회적 책임을 다하고 균형있는 발전을 도모하는 대학으로 자리매김하고 있다.

연세대는 연구성과, 특허, 스핀오프 등에서 우수한 성과를 거둬 사회혁신에 기여한 대학을 선정하는 ‘산업·혁신과 사회기반시설(SDG9)’에서 세계 9위를 차지했으며, 지속가능한 경제성장 및 양질의 일자리 증진 기여도를 평가하는 SDG8에서 세계 13위의 높은 성적을 받았다.

‘글로벌지속가능발전포럼(이하 GEEF)’은 연세대의 대표적인 국제사회참여 활동이다. 연세대는 2017년 체계적이고 전문적인 사회참여를 위해 반기문 전 UN사무총장을 명예원장으로 하는 ‘글로벌사회공헌원’을 출범하고, 매년 GEEF 개최를 통해 전 세계 정부·국제기구·산업체의 지도자와 전문가들이 한자리에 모여 지구촌의 다양한 문제에 대한 해법을 논의하는 플랫폼 역할을 주도하고 있다.

올해 2월 4~5일 열린 제3회 GEEF는 ‘3Ps Beyond Security : Peace, Prosperity, and Partnership (평화, 번영, 협력, 안보를 뛰어넘어)’을 주제로 진행됐으며, 안젤리나 졸리 유엔난민기구 특사, 이반 두케 콜롬비아 대통령, 아미나 J. 모하메드 유엔사무부총장, 마가렛 찬 제7대 WHO 사무총장, 강경화 제38대 외교부 장관, 김용 제12대 세계은행 총재 등이 참석했다.

서승환 연세대 총장은 “대학 역시 학령인구 감소, 코로나19로 인해 위기감이 점점 커지고 미래사회에 대응하기 위한 혁신의 요구 속도가 점점 빨라지고 있다”며, “연세대는 대학혁신의 목표를 경쟁을 통한 생존이 아닌 ‘공존과 헌신(Engagement)’에 두고 있으며, 전교 구성원들의 역량과 자원, 그리고 의료원 및 유관기관과의 협력을 통해 우리 사회와 인류의 발전에 지속적으로 기여하고 한국을 대표해 사회적 책임과 국제적 공헌을 다할 것”이라고 전했다.

온라인 중앙일보