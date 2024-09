[번역기도 모르는 진짜 영어] they

they가 미국 메리엄 웹스터 사전이 선정한 올해의 새로운 단어에 포함됐다. 우리가 아는 they는 2명 이상을 가리키는 3인칭 복수형 대명사 ‘그들’. 하지만 메리엄 웹스터가 2019년 새로운 단어에 포함시킨 they는 단수형 대명사로서의 they다. he나 she로 구분할 수 없거나 이런 구분을 거부하는 사람을 부르는 3인칭 단수 대명사다.

미국에서 가장 오래된 사전인 메리엄 웹스터는 이에 대해 “they는 1300년대 이후 단수 대명사로도 사용돼 왔다. they의 변화는 you의 변화와 같은 양상이다. 현재 you는 단수형과 복수형 모두 사용된다. 반대 의견이 없는 것은 아니지만, they는 이제 가벼운 일상 대화뿐 아니라 공식 문서에서도 단수형으로 쓰이고 있다”고 설명했다.

they를 단수형 대명사로 쓸 수 있다고 선언한 것은 메리엄 웹스터만이 아니다. 미국언어연구회(American Dialect Society)는 2015년 올해의 단어로 단수형(singular) they를 선정한 바 있다.

워싱턴 포스트는 2015년 자사의 스타일 가이드에 단수형 they를 포함시켰다. 워싱턴 포스트 에디터 빌 월시(Bill Walsh)는 단수형 they에 대해 “성 중립적인 사람을 가리키는 단수형 대명사가 없는 영어에 유일하게 합리적인 대안”이라고 말했다.

최근에는 가수 샘 스미스가 자신을 가리키는 대명사로 they와 them을 사용하겠다고 선언해 화제가 됐다. 그는 SNS에 “나는 나의 대명사를 THEY/THEM으로 바꿨다(I’ve decided I am changing my pronouns to THEY/THEM)”고 밝혔다.

they는 성소수자만을 가리키는 단어가 아니다. 남성인지 여성인지 알 수 없거나 이런 구분을 거부하는 사람이라면 누구나 they로 쓸 수 있다. 이 때문에 서양 미디어에서는 인터뷰 할 때 상대가 어떤 대명사로 불리기를 원하는지를 미리 물어보고 그 선택을 반영한다.

3인칭 단수형 대명사로 쓰인 they라도 동사는 is나 was, does 같은 단수형이 아닌 are나 do를 쓴다. 만약 “Sam smith is a singer”라고 말한 다음에 그가 거리를 걷고 있다고 하려면 대명사 he 대신 they를 써서 “They are walking in the street”이라고 하는 것이다.

they의 소유격인 their도 단수형 명사 앞에 올 수 있다.

코리아중앙데일리 박혜민, Jim Bulley 기자 park.hyemin@joongang.co.kr