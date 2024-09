김치는 1898년 ‘kimchi’, 태권도는 1967년 ‘taekwondo’ 됐다

김환영의 영어 이야기

미국·영국·오스트레일리아·캐나다 등 영어권 국가들은 세계 최대의 단어 수출국이자 수입국이다. 영어권에서 생긴 단어들이 우리말을 포함해 세계 각국 언어로 전파된다. 동시에 영어는 거대한 단어 블랙홀이다. 영어는 필요에 따라 세상 모든 언어의 단어들을 빨아들인다.

영어는 다른 언어 삼키는 블랙홀 #어원 추적하면 단어 공부 재밌어 #단어의 역사는 기억술에도 유용

시카고대 영어영문학과 조지프 M 윌리엄스(1933~2008) 교수 등의 연구에 따르면, 영어의 어원은 29%가 라틴어, 29%가 프랑스어, 26%가 게르만 계통 언어, 6%가 그리스어, 10%가 기타이다. 10% 기타에는 우리말도 포함된다. 김치(kimchi)는 1898년, 태권도(taekwon do)는 1967년 영어 단어가 됐다.

영국 패권에 이은 미국 패권은 곧 영어 패권이다. 영어 패권의 역사를 드러내는 것은 ‘etymology(어원, 어원학)이다. 콜린스(Collins) 영영사전에 따르면 ‘etymology(에티몰러지)’는 “단어들의 기원과 역사적 발전을 연구하는 학문(the study of the origins and historical development of words)”이다.

모든 단어에는 역사 속으로 처음 들어온 생일이 있다. 뜻이 계속 바뀌다가, 사전에 나오기는 하지만 거의 쓰이지 않는 고어(古語) 신세가 되기도 한다. 영어 3만8000단어의 어원을 1042페이지 분량으로 정리한 『옥스퍼드 영어 어원사전(The Oxford Dictionary of English Etymology)』은 ‘영어 단어 역사책’이다. 무료 온라인 서비스로는 ‘온라인 어원사전(Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/)’이 있다.

영어 학습에서 단어 공부는 필수다. 에티몰러지는 단어를 조금이라도 더 재미있게 공부하는 데 도움을 준다. 에티몰러지는 영어 단어에 엉킨 흥미로운 사실을 알려준다. 예컨대 위스키(whiskey)는 생명수(生命水, water of life)를 뜻하는 스코틀랜드 켈트어(uisge beatha)에서 나왔다. 카지노(casino)는 이탈리아어 ‘작은 집’에서 유래한다.

avocado(아보카도)와 orchid(난초)는 둘 다 고환(睾丸)이 어원이다. vanilla(바닐라)의 어원은 여성 생식기관 vagina(질, 膣)와 같다. seminar(세미나)의 어원은 semen(정액)이다. pencil(연필)의 어원은 penis(페니스)다. 어원을 모르는 단어들도 있다. bad, big, bird, boy, dog, girl과 같은 단어들이다.

기억술 중 하나는 ‘이야기 기법(storytelling technique)’이다. 어원을 ‘이야기 기법’에 활용할 수 있다. 예컨대 salary(급여·봉급·월급)는 salt(소금)에서 나왔다. 로마제국은 병사들에게 소금을 임금으로 지급했다. 로마 병사가 소금을 받고 ‘월급이 왜 이렇게 짜지’하며 투덜거리는 장면을 떠올리면 salary라는 단어를 깊이 있게 기억할 수 있다.

