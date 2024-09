미국 토크쇼 출연한 방탄소년단 멤버들 말문 잃게한 뜻밖의 질문

아이돌 그룹 방탄소년단이 미국 인기 토크쇼인 '엘렌쇼'에 출연해 전세계 팬들과 소통했다. 인터뷰 도중 엘렌이 던진 '뜻밖의' 질문에 멤버 전원이 당황스러운 모습을 보여 화제가 됐다.

방탄소년단은 28일 오전(한국 시각) 미국 NBC 인기 토크쇼 '엘렌 드제너러스 쇼'에 출연했다. 방탄소년단은 방송에서 'MIC Drop' 무대를 선보였고, 엘렌과 짧게 인터뷰를 했다.

엘렌은 방탄소년단을 "한국에서 가장 인기 있는 K팝 보이 밴드이며 미국 TV쇼 출연은 이번이 처음"이라고 소개했다.

방탄소년단은 통역을 거쳐 엘렌과 이야기를 주고받았다. 엘렌은 RM에게 "영어가 유창한 것으로 알고 있다. 어떻게 영어를 잘하게 됐느냐?"라고 물었고 RM은 "미국 인기 시트콤 '프렌즈'를 보면서 영어가 늘었던 것 같다"고 답했다.

작사와 작곡에 대한 인터뷰에 이어 엘렌은 예상밖의 질문도 건넸다. 그는 "방탄소년단 팬과 성적인 관계를 가진 적이 있나?(Have you ever gotten together hooked up with any of the ARMY?)"라고 물었다.

멤버들이 통역을 기다리는 동안 어리둥절한 표정을 짓는 한편 단번에 질문을 이해한 RM은 웃음을 참지 못하고 고개를 숙였다.

통역이 엘렌의 질문을 다소 의역해 "팬들과 사적으로 만나신다거나 한 적 있느냐"고 전하자 RM은 "우리는 지금도 팬들과 만나고 있다(We are doing it right now.)"라며 '위기'의 순간을 넘기려 했다.

하지만 엘렌은 "아니, 내가 무슨 말 하는지 알잖아(No, You konw what I mean)"이라며 제대로 된 대답을 재촉했다. 그가 다시 한번 "팬들과 데이트 해본적있냐?(Have you all ever dated one of your ARMY?)"라고 묻자 통역은 "아미 팬들과 데이트를 하거나 사귀어본적 있느냐?"라고 옮겼다.

이를 지켜보던 엘렌은 "관계를 갖다의 의미를 설명해주세요 어서요.(Explain what hooked up means. come on.)"라며 짖궂은 집요함을 보였다. 통역은 "공적이 아니라 사적으로 만나신 적이 있는지"라고 질문을 전했다.

이에 뷔는 손을 앞으로 내밀며 "Not, Not, No!"라며 강하게 부정해 관객의 웃음을 자아냈다.

해당 장면은 지난 27일 엘렌쇼 공식 유튜브에 올라온 짧은 영상으로도 확인할 수 있다.

여현구 인턴기자 yeo.hyungoo@joongang.co.kr