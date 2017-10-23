[인사] 중앙M&C 外

◆중앙M&C▶마케팅본부장 송병준
◆통일부<과장급 전보>▶통일정책실 국제협력과장 오충석▶정세분석국 경제사회분석과장 강성환▶인도협력국 북한인권과장 박원재
◆과학기술정보통신부<신규 임용>▶지식재산전략기획단장 정완용<과장급 파견>▶국가과학기술자문회의 지원단 허재용
◆여성가족부<국장급 전보>▶가족정책국장 이정심▶권익증진국장 박난숙
◆식품의약품안전처▶기획조정관실 정보화통계담당관 나인묵
◆산림청<고위공무원 전보>▶기획조정관 박종호▶산림복지국장 최병암▶산림보호국장 이미라▶북부지방산림청장 전범권
◆문화재청<고위공무원 승진>▶문화재보존국장 윤순호▶문화재활용국장 김계식<고위공무원 전보>▶국립무형유산원장 조현중<과장급 전보>▶기획재정담당관 고기석▶정보화담당관 남상범▶정책총괄과장 채수희▶보존정책과장 박한규▶유형문화재과장 나명하▶세계유산팀장 황권순▶문화유산교육팀장 김정남▶한국전통문화대학교 교무과장 강흔모▶한국전통문화대학교 학생과장 이재원▶국립문화재연구소 자연문화재연구실장 박동석▶국립무형유산원 기획운영과장 김종수▶국립무형유산원 무형유산진흥과장 김동하