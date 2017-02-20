[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부<과장급 전보>▶감사담당관 정성환▶연구성과혁신기획과장 임요업▶미래인재양성과장 황판식▶정보보호담당관 박성진▶기계정보통신조정과장 조선학▶다자협력담당관 조해근
◆교육부▶일반직 고위공무원 정종철▶목포대 사무국장 조봉래▶순천대 사무국장 박주용
◆외교부▶동북아시아국심의관 허승재
◆농림축산식품부<부이사관 승진>▶장관비서관 박상호▶식량산업과장 박선우▶방역총괄과장 오순민<과장급 승진>▶정보통계정책담당관 김재형▶국가식품클러스터 추진팀장 안재록<과장급 전보>▶농기자재정책팀장 최호종
◆인사혁신처<국장급 전보>▶국립외교원(글로벌리더십과정) 파견 신영숙▶공무원노사협력관 이인호
◆가톨릭대<대전성모병원>▶의무원장 이동수▶진료부장 박상은▶연구부장 김영율▶QI실장 김동기▶내과장 김승수▶호흡기내과장·호흡기알레르기센터 소장 김명숙▶마취통증의학과장 정규돈▶산부인과장 박은경▶신경외과장 이형진▶안과장 노창래▶영상의학과장 김지창▶대장항문외과장 최병조▶위장관혈관이식외과장·IRB사무국장 김정구▶장기이식센터 소장 황정기▶유방갑상선외과장·유방센터 소장 선우영▶흉부외과장·임상도서실장 이종호▶치과장 이경은