[인사] 농림축산식품부 外

◆농림축산식품부<과장급 전보>▶농림축산검역본부 식물검역부 식물검역과장 김수일▶세종연구소 파견 백운활<과장급 승진>▶국립종자원 종자산업지원과장 송지숙<4급 승진>▶감사담당관실 전길종▶운영지원과 안완기▶농촌정책과 김형식▶농가소득안정추진단 김기환▶농협경제지원팀 송인달▶기획재정담당관실 서정호▶지역개발과 이상준▶농림축산검역본부 중부지역본부 식물검역1과장 이기병▶농림축산검역본부 서울지역본부 식물검역과장 백동현▶국립농산물품질관리원 품질검사과 손영배▶국립농산물품질관리원▶품질검사과 최재태▶국제협력총괄과 박봉수
◆산업통상자원부<실장급 승진>▶무역위원회 상임위원 김영삼
◆고용노동부<국장급 승진>▶대전지방고용노동청장 오복수
◆여성가족부<국장급 전보>▶여성정책국장 박난숙▶교육파견(국가공무원인재개발원) 최성지<과장급 전보>▶창조행정담당관 조용수▶권익지원과장 조신숙▶교육파견(세종연구소) 조성균<서기관 승진>▶여성정책국 여성정책과 박찬주▶청소년가족정책실 청소년활동진흥과 조선경▶청소년가족정책실 다문화가족정책과 노현서
◆조달청<국장급 전보>▶구매사업국장 변희석▶신기술서비스국장 이상윤▶인천지방조달청장 백명기
◆농촌진흥청<과장급 신규채용>▶국립농업과학원 농업환경부 기후변화생태과장 장은숙
◆경희대 ▶재정예산처장 최희섭
◆중앙대▶서울캠퍼스 총무처장 이광석▶안성캠퍼스 총무처장 박창진▶시설관리처장 김남원▶서울캠퍼스 생활관장 우병록