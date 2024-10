김문수의 홍콩 트위터

[널뛰는 외환시장]

신년 원-달러 변동성 12개월 이래 최고치. 지난해 말 4영업일 동안 1160원대에서 1200원대 까지 40원 가량 급등했던 달러 환율은 트럼프 취임을 맞이하며 1160원대로 원위치. 올해는 총 변동폭 측면에서 100원 단위 널뛰기를 각오해야.

[옐런 의장 실직 예고]옐런 미국 연준의장 임기는 내년 1월. 트럼프 대통령은 제 3자를 앞세워 옐런의 연임 저지를 천명. 마치 인도 모디 총리가 라잔 중앙은행 총재를 파텔로 바꾼 것 연상. 단, 모디는 화폐개혁을 포함한 약자의 혁명을 위함이라면 트럼프는 강자의 이익방어라는 차이.

[로봇 면접관]헤드헌터 업계, 가상 면접(Virtual Interview) 시스템을 통해 취업대상자 분류. 인력 풀에 대한 수요와 공급을 색으로 대조하여 정합도 표시. 설문지와 자기소개서에서 탈피하여 가상 면접을 통해 심도 있는 데이터 수집. 로봇 면접관 시대 임박.

[이번 주 Preview]트럼프 취임 첫 100일(D+100) 모니터 개시. 멕시코 페소, 중국 위안화 등 트럼프의 새로운 정책에 민감한 외환동향 주목. 독일 1월 제조업 PMI(24일, 55.4), 미국 주택분양실적(26일, 58만채) 및 내구재 수주실적(27일, 0.5%)도 예정.

김문수 액티스 캐피털 아시아 본부장

