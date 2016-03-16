[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<고위공무원 승진>▶재정금융기후정책관 김태주<국장급 전보>▶상임심판관 고광효
◆기획재정부<국장급>▶성장전략정책관 양충모▶대외경제협력관 조원경▶복권위원회 사무처장 송준상▶국민대통합위원회 국민통합기획단 파견 박성동
◆교육부▶대통령비서실비서관 김관복▶기획조정실장 이기봉▶정책기획관 나향욱▶국제교육협력담당관 김천홍▶취업창업교육지원과장 최승복▶사회정책총괄과장 김우정▶교육통계담당관 최보영▶지방교육자치과장 이종필▶학교회계직원지원팀장 임용빈▶충북대학교 박재성▶국무조정실 오정민▶교육부 김주연<일반직 고위공무원>▶전북대 사무국장 김태훈
◆통일부<고위공무원단 승진>▶기획조정실 정책기획관 최영준<고위공무원단 전보>▶남북회담본부 회담기획부장 이무일▶〃 회담운영부장 김충환<과장급 전보>▶ 정보화담당관 오미희▶통일정책실 정책기획과장 남봉림▶세분석국 정치군사분석과장 이경▶통일교육원 교육운영과장 신재표▶〃 학교통일교육과장 차덕철▶북한이탈주민정착지원사무소 관리후생팀장 곽한근▶한반도통일미래센터 기획과장 남궁황
◆농림축산식품부<국장급 전보>▶농림축산검역본부 동식물위생연구부장 서해동
◆산업통상자원부<국장급 전보>▶국외직무훈련 안성일<과장급 전보>▶민관합동창조경제추진단 파견 김화영
◆국토교통부<국장급 승진>▶기술안전정책관 정태화<과장급 전보>▶건축정책과장 엄정희▶녹색건축과장 송시화▶주택정책과장 김이탁▶주택건설공급과장 김종학▶주택정비과장 강태석▶기술정책과장 김희수▶대중교통과장 김헌정▶자동차정책과장 조무영▶철도정책과장 권혁진▶공공기관지방이전추진단 지원정책과장 서정호▶〃 종전부동산기획과장 조한권▶동서남해안및내륙권발전 기획단 기획총괄과장 소성환▶익산지방국토관리청 관리국장 안경호▶〃 하천국장 강성습
◆국민안전처<국장급 승진>▶특수재난실 민관합동지원관 임상규<과장급 승진>▶경기도소방학교장 소방준감 김종근<과장급 전보>▶안전제도과장 김범석▶기획조정실 창조행정담당관 정병욱