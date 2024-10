[중앙 미디어 콘퍼런스] “디지털 혁명시대, 언론 역할 더 중요해졌다”

박근혜 대통령이 ‘정보 홍수’ 시대에 필요한 언론의 역할에 대한 소신을 밝혔다. 박 대통령은 본지 창간 50년(22일)을 맞아 21일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘중앙 50년 미디어 콘퍼런스’에 참석해 “디지털 혁명은 전 세계 뉴스 미디어 지형에 큰 변화를 불러왔다”며 “이런 때일수록 올바른 정보를 식별하고, 정확하고 사실에 입각한 정보를 제공하는 언론의 가치와 역할이 더욱 중요해졌다”고 했다.

내일로 통하다 KNOW WAY OUT

박 대통령, 중앙일보 창간 50년 미디어 콘퍼런스 참석

“중앙미디어네트워크, 역사 고비마다 국가의 길 제시”

홍석현 회장 “뉴스 홍수 속 전통 언론 새 가치 찾아야”