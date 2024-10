리키김 부부가 지난 19일 막내딸 태라를 출산해 화제다,

리키김은 20일 자신의 트위터에 "ricky kim korea A new chapter Ellysen Victoria Neely. 김태라. 2015 9.19"이라고 딸의 출생 사실을 밝혔다.

또 그는 "기도 감사합니다.(Thanks for all the prayers)"라며 지인 및 팬들에게 고마움을 전하기도 했다.

헌편 리키김과 부인 뮤지컬배우 류승주는 현재 SBS '오 마이 베이비'에 함께 출연중으로 슬하에 딸 태린과 아들 태오를 두고 있다.

[사진 리키김 트위터 캡처]

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr