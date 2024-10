중앙일보헬스미디어 No.345 Date.2015.02.23 “제중원이 독도인가?” 서울대VS연세대 논쟁 가열 신년 달력에 서로 정통성 주장, 일간지 기고문으로 논쟁 2라운드 4월로 제중원 설립 130주년이 되는 올해, 제중원을 둘러싼 서울대와 연세대 간 정통성 경쟁이 한층 가열되고 있다. 양 대학이 올해 발행한 달력에 서로를 정통 계승자로 내세우는가 하면, 최근에는 모 일간지 기고문에서 때 아닌 설전을 벌여 논쟁에 불이 붙고 있다. 새로운 뉴스 “더 이상 한의사는 없다” 의료계 비난 목소리 고조 혀 통증 환자, 여성이 남성보다 5배 많아 영유아 폐렴구균 백신경쟁 이변은 없었다 u-헬스 서비스, 멀고 먼 소비자 보호의 길 “복지부 정책실장 즉각 사퇴하라” 한의사들 분노 이유는… 많이 본 뉴스 “더 이상 한의사는 없다” 의료계 비난 목소리 고조 영유아 폐렴구균 백신경쟁 이변은 없었다 u-헬스 서비스, 멀고 먼 소비자 보호의 길 혀 통증 환자, 여성이 남성보다 5배 많아 인천성모병원, 혈관질환 통합치료 시스템 구축 Jhealth 오피니언 [인터뷰]여름 쌀은 왜 맛이 없을까? 햇반 탄생스토리 들어보니.. [병원경영 Q&A]경쟁병원과 똑같은 서비스가 싫은 원장이라면.. 발행인ㆍ편집인 : 고종관 | 등록번호 : 서울특별시 아 01632 | 등록일 : 2011.05.23 주소 : 서울 중구 순화동 7번지 J빌딩 6층 | 대표전화 : 02-2031-1530 팩스 : 02-2031-1519 | 광고안내 : 02-2031-1496 헬스미디어의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받습니다. 무단 전제.복사.배포 등을 금합니다. Copyright © 2011 중앙일보헬스미디어. All rights reserved. mail to webmaster@jhealthmedia.com

[인기기사]

·

여름 쌀은 왜 맛이 없을까? 햇반 탄생스토리 들어보니..

[2015/02/23]

·

명절·입학·졸업 몰린 3월, 스트레스·신체형 장애 주의보

[2015/02/23]

·

“의학적 타당성 부족한 항암요법 보험서 제외”

[2015/02/23]

·

No.345 “제중원이 독도인가?” 서울대VS연세대 논쟁 가열

[2015/02/23]

·

수오미, 신학기 공략 ‘아기 물티슈 순둥이’ 한정판 출시

[2015/02/23]

중앙일보헬스미디어 webmaster@jhealthmedia.com <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.