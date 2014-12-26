[인사] 부산시 外

◆부산시＜2급＞▶일자리산업실장 정현민▶도시계획〃 김종철▶부산시(교육파견) 배광효▶시의회사무처장 이종원▶상수도사업본부장 김영환＜3급＞▶시정혁신본부장 이준승▶건설〃 권준안▶낙동강관리〃 곽영식▶기획행정관 김병곤▶여성가족관 김희영▶시민소통관 홍연호▶시민안전국장 김기영▶사회복지〃 정태룡▶교통〃 홍기호▶창조도시〃 조승호▶경제통상〃 정진학▶문화관광〃 김광회▶해양수산〃 송양호▶기후환경〃 박종문▶건강체육〃 김기천▶경제자유구역청 파견 박중문▶부산발전연구원 〃 이갑준▶부산시(교육파견) 이병진 송삼종 신창호▶부산진구(부구청장요원) 안종일▶동래구(〃) 김정호▶해운대구(〃) 신규철▶금정구(〃) 고정훈▶연제구(〃) 정권영▶부산시 장주선 우정종 김종경＜4급＞▶규제개혁추진단장 이병도▶에코델타시티개발〃 한기성▶신공항추진〃 김부재▶사상스마트시티 추진〃임경모▶비전추진〃 조유장▶전략평가〃 김선구▶사회현장지원〃 황석중▶경제현장지원〃 이상길▶2030엑스포추진〃 이일환▶IDB 연차총회추진〃 박상호▶해양경제특별구역추진〃 정상종▶언론홍보담당관 최기수▶통합민원〃 백순희▶출산보육〃 한동하▶아동청소년〃 윤포영▶기획〃 이범철▶자치행정〃 김성호▶인사〃 유효종▶교육협력〃 김진태▶예산〃 강이규▶회계재산〃 양성주▶법무〃 우동백▶정보화〃 홍경희▶대외협력〃 김태효▶여성가족〃 조용철▶총무〃 김홍태▶총무담당관실(비서실장) 정재관▶재난예방과장 이도준▶재난대응〃 박근호▶특별사법경찰〃 홍성태▶장애인복지〃 하애란▶노인복지〃 박현범▶건강증진〃 김종복▶체육진흥〃 이순학▶의료산업〃 오태근▶기후대기〃 서영진▶자원순환〃 이상철▶교통운영〃 권갑현▶대중교통〃 박진옥▶교통관리〃 박종배▶철도시설〃 이석근▶일자리창출〃 박우근▶좋은기업유치〃 안창규▶ICT융합〃 김상길▶민생경제〃 최동환▶문화예술〃 이근주▶국제협력〃 최기원▶영상콘텐츠산업〃 조원달▶해양산업〃 박준우▶항만물류〃 노재옥▶사회복지〃 김영수▶산업입지〃 이일용▶관광마이스〃 김현재▶기간산업〃 이진모▶통상진흥〃 박선국▶신성장산업〃 김택준▶공원운영〃 최인호▶산림녹지〃 허영수▶수산자원〃 박철오▶수산유통가공〃 김영대▶보건위생〃 노영만▶환경보전〃 설승수▶도시계획〃 최대경▶기술심사〃 김윤성▶시설계획〃 김광설▶건설도로〃 김인환▶생활하수〃 이효식▶도시재생〃 강신윤▶도시정비〃 정정규▶건축주택〃 김형찬▶도시경관〃 황인홍▶토지정보〃 정순룡▶농축산유통〃 전상원▶재난상황실장 조규호
◆인천시＜승진＞▶경제청 차장 조동암▶문화관광체육국장 김동빈▶경제청 송도사업본부장 김응석▶일자리정책과장 전용환▶건강증진〃 신중환▶관광진흥〃 김인철▶소방안전본부 재난관리과장 김기현▶회계담당관 남현우▶예산담당관 이환태▶인사과 김상섭▶경제청 김승연▶연수구 전출 박원규＜직무대리＞▶경제청 기획조정본부장 변주영▶〃 영종청라사업〃 최정규▶아시아경기대회조직위 파견(연장) 강신원▶여성가족국장 김명자▶해양항공〃 손윤선＜전보＞▶도시관리국장 김성수▶보건복지〃 한길자▶투자유치단장 유병윤▶규제개혁추진〃 허영수▶의회사무처장 이일희▶상수도사업본부장 하명국▶도시철도건설〃 오호균▶재정기획관 김진용▶재정관리담당관 박명성▶투자유치〃 추한석▶민원소통〃 성용원▶정보통신보안〃 김형수▶정보화〃 송해수▶광역교통정책관 최종윤▶녹색기후〃 이상범▶인사과장 정연용▶문화예술〃 박상신▶마이스산업〃 백현▶인재양성〃 김동훈▶장애인복지〃 김종권▶교통관리〃 류진호▶생활경제〃 이능환▶사회복지봉사〃 유지상▶시민봉사〃 신동국▶아동청소년〃 정규원▶여성정책〃 김연임▶에너지정책〃 김재경▶농축산유통〃 김동면▶자원순환〃 최명근▶건설심사〃 신동명▶주거환경정책〃 이종호▶도로〃 강태수▶항만공항시설〃 엄정대▶개발계획〃 이종원▶지역개발〃 정상수▶종합문화예술회관장 손덕인▶삼산농산물도매시장관리사무소장 이현용▶수산〃 박균출▶수산자원연구소장 정용희▶북부공원사업소장 김석희▶수산정수〃 이선영▶보건환경연구원장 이성모▶보건환경연구원 가축질병방역부장 이정구▶도시철도건설본부 공사시설2〃 김일암▶종합건설본부 건축〃 김종호▶〃 토목〃 이종성▶인사과 오병집 김동호 전상주 오흥석 이연숙 이건우 정관희 박장규 이승학 박윤수 이경석 민병훈▶경제청 이상욱 김유찬 정환용＜전입＞▶경제산업국장 한태일▶하수과장 정석환▶보건정책〃 심재봉▶남동구 전출 이부현▶인사과 김기형 권순명＜전출＞▶부평구 방종설▶연수구 조현석▶남구 박덕순▶강화군 류치현▶서구 봉종선▶남구 임경섭＜공로연수＞차재선 김옥순 이풍우 김종한 배동환 박윤숙 김종권 임승문 유연수 나인규 김계애 김정태 홍순호＜파견복귀＞▶건설교통국장 조영하▶의회사무처 입법정책담당관 김남권▶국제협력담당관 김충진▶다문화정책과장 박운준▶택시화물〃 우성광▶위생안전〃 박판순▶인재개발원 교육지원과장 정창래▶여성복지관장 이현애▶서부수도사업소장 장규환▶경제청 김승희 정석조▶인사과 문봉근 박종식 최강환
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