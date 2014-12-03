[인사] 공정거래위원회 外

◆공정거래위원회＜일반직 고위공무원 승진＞▶카르텔조사국장 신영호
◆조달청＜일반직고위공무원 승진＞▶시설사업국장 최용철▶인천지방조달청장 권수혁＜부이사관 전보＞▶운영지원과장 강경훈▶기획재정담당관 정재은＜과장급 승진＞▶쇼핑몰단가계약과장 임중식＜과장급 전보＞▶정보기획과장 조영호▶쇼핑몰기획〃 황상근▶시설총괄〃 이현호▶광주지방조달청장 설동완
◆스포츠조선▶경제에디터 조완제▶경제산업1팀장 신보순▶경제산업2팀장 전상희▶스포츠전문기자 부장 민창기▶스포츠1팀장 박재호▶스포츠2팀장 신창범▶편집팀 부장 양명우
◆국민건강보험공단＜전보＞▶비서실장 이정수▶건강보험정책연구원 연구행정부장 김은호
◆해양환경관리공단＜상임이사＞▶해양보전본부장 임석재＜실장급 보임＞▶부산지사장 이재곤▶인천〃 김기수
◆서울시설공단＜전보＞▶추모시설운영처장 이용노▶교통시설운영〃 박호영▶공사감독2〃 고동기▶공사감독3〃 김창헌▶공동구관리〃 이용흔
◆한국가스공사▶상임 감사위원 김흥기
◆대한지적공사▶서울시 본부장 최규성▶전북도〃 송영준
◆한국동서발전＜1직급 전보＞▶미래사업단장 국중양▶감사실장 윤기붕▶기획전략처장 이경로▶상생조달〃 박희성▶건설기술〃 이승현▶당진화력본부장 배상규▶신당진건설〃 권오철▶발전처 발전운영팀장 임승환