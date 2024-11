이라크 반군, 미국 기자 참수…오바마 "대가 치를 것"

[앵커]

이라크 반군이 미국의 공습에 대한 복수로 미국인 기자를 잔혹하게 살해했습니다. 오바마 미국 대통령은 악에 굴복하지 않고 반군에 대한 공습을 계속하겠다고 밝혔습니다.

사막 한가운데 오렌지색 죄수복을 입은 남성이 무릎을 꿇고 있습니다.

2012년 이라크 수니파 반군에 납치된 미국인 프리랜서 기자 제임스 폴리입니다.

그 옆에 검은 복면을 쓴 무장대원은 폴리에게 "진짜 살인자는 미국의 지도자"라고 외치게 한 뒤 흉기로 잔인하게 살해합니다.

이라크 반군은 이 동영상을 유튜브 등 인터넷에 공개했습니다.

그러면서 또 다른 미국인 기자를 다음 희생자로 예고했습니다.

이에 대해 버락 오바마 대통령은 오늘(21일) 이슬람 반군이 이번 일에 대한 대가를 치르게 하겠다고 말했습니다.

[버락 오바마/미국 대통령 : 이런 암적 존재가 확산되지 않도록 모두가 힘을 합쳐 도려내야 합니다.]

미국은 어떤 협박에도 굴복하지 않을 거라는 점도 분명히 했습니다.

실제로 미 공군은 미국인 살해 이후 이라크 북부 반군 지역에 14차례의 공습을 감행했습니다.

유엔과 국제사회, 언론단체들도'잔혹하고 야만적인 살인'이라며 반군 측을 강하게 비난했습니다.

미국도 이번 사건에 들끓고 있는데 공포보다는 분노가 우세해 보입니다.

[다이엔 폴리/참수 미국인 어머니 : 미국은 위대한 나라이고, 내 아들은 훌륭한 미국인이었습니다.]

미국 언론들은 군사개입을 확대해야 한다는 여론이 늘면서 오바마 대통령이 큰 정치적 부담을 지게 됐다고 분석했습니다.

