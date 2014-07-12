[주말의 스포츠] 7월 12일~13일

◆12일(토)
◆ 프로야구 ▶한화(김혁민)-두산(오현택·MBC SPORTS+·잠실) ▶NC(찰리)-넥센(오재영·XTM·목동) ▶SK(밴와트)-삼성(배영수·SBS SPORTS·대구) ▶롯데(유먼)-KIA(임준섭·KBS N·광주·이상 오후 6시)
◆ 프로축구 ▶서울-수원(서울월드컵경기장) ▶상주-전남(상주시민운동장·이상 오후 7시) ▶울산-포항(울산 문수구장·오후 7시30분)
◆ 프로축구2부 ▶강원-고양(춘천종합운동장) ▶수원-충주(수원월드컵경기장·이상 오후 7시) ▶안산-광주(안산 와스타디움·오후 7시30분)
◆ 골프 KPGA선수권대회(J Golf·인천 스카이72 골프장)
◆ 태권도 경주코리아오픈 국제대회(경주체육관·오전 9시)
◆13일(일)
◆ 프로야구 ▶한화-두산(MBC SPORTS+·잠실) ▶NC-넥센(XTM·목동) ▶SK-삼성(SBS SPORTS·대구) ▶롯데-KIA(KBS N·광주·이상 오후 6시)
◆ 프로축구 ▶경남-전북(창원 축구센터) ▶성남-제주(탄천종합운동장·이상 오후 7시) ▶부산-인천(부산 아시아드경기장·오후 7시30분)
◆ 프로축구2부 ▶대전-안양(대전월드컵경기장) ▶부천-대구(부천종합운동장·이상 오후 7시)
◆ 골프 KPGA선수권대회(J Golf·인천 스카이72 골프장)