[인사] 법무부 外

◆법무부◆검찰직＜고위공무원 승진＞▶춘천지검 사무국장 김정옥▶제주지검〃 전용학＜고위공무원 전보＞▶서울남부지검 사무국장 이길형▶인천지검〃 김환영▶청주지검〃 양승각▶부산지검〃 구자익▶법무부(중앙공무원교육원) 정연익＜검찰부이사관 승진＞▶서울중앙지검 총무과장 김태원▶부산고검〃 최준용▶안산지청 사무국장 박규종＜검찰부이사관 전보＞▶법무부(통일교육원) 박상욱▶광주고검 총무과장 양흥수▶부천지청 사무국장 장영관＜검찰수사서기관 승진＞▶대검찰청 범죄정보기획관실(전라남도 협력관) 명관호▶의정부지검 총무과장 김태현▶여주지청 사무과장 이도영▶춘천지검 사건과장 임창빈▶〃수사과장 이영철▶대전지검 집행과장 조의곤▶홍성지청 사무과장 임승철▶청주지검 검사직무대리 김중철▶대구지검〃 박무선▶포항지청 사무과장 이홍태▶김천지청 사무과장 최영근▶부산지검 사건과장 변해근▶〃검사직무대리 장문찬 구공회▶울산지검 집행과장 이규석▶〃검사직무대리 김묵진▶창원지검 사건과장 이동은▶〃집행과장 이연성▶〃검사직무대리 김형관▶광주지검 검사직무대리 문해식▶전주지검 사건과장 정훈구▶제주지검 총무과장 임승조▶〃집행과장 송우섭＜기술서기관 승진＞▶대검찰청 정보통신과 고성순＜검찰수사서기관 전보＞▶법무부 국가송무과(법조인력과) 전덕진▶〃검찰과 강성식▶〃형사기획과 박대균▶〃(국무총리실 파견) 백종동▶대검찰청 검찰연구관 정순철▶〃디지털수사담당관실(성남지청 검사직무대리) 최동순▶〃관리과장 이해근▶서울고검 소송사무제1과장 최완식▶대전고검 사건과장 김영창▶서울중앙지검 기록관리과장 이정범▶〃형사증거과장 임원주▶〃피해자지원과장 문정수▶〃공안과장 양희천▶〃범죄정보과장 최상환▶〃수사지원과장 김동석▶〃조사과장 권영준▶〃검사직무대리 양문호 이홍룡▶서울동부지검 집행과장 김근모▶〃수사과장 김성수▶〃검사직무대리 조동규▶서울남부지검 총무과장 이용철▶〃조사과장 이성범▶서울북부지검 집행과장 유정민▶〃수사과장 윤억배▶서울서부지검 사건과장 문병대▶〃검사직무대리 김인석▶의정부지검 집행과장 유정우▶고양지청 총무과장 강갑진▶인천지검 조사과장 장동준▶〃검사직무대리 김영일▶부천지청 총무과장 김재섭▶수원지검 사건과장 이세규▶〃공판송무과장 장병인▶〃검사직무대리 이강윤▶성남지청 총무과장 곽명규▶안산지청 총무과장 조성현▶안양지청 사무과장 김정호▶대전지검 총무과장 강귀형▶〃사건과장 윤보희▶〃수사과장 오영남▶대구지검 집행과장 권상일▶〃조사과장 박천홍▶〃검사직무대리 박원길▶부산지검 집행과장 윤석봉▶〃조사과장 서정호▶〃공판과장 노봉근▶울산지검 공안과장 남궁기운▶광주지검 수사과장 박성익▶군산지청 사무과장 윤권호
◆통일부＜부이사관 승진＞▶창조행정담당관 최영준＜서기관 승진＞▶기획조정실 백상열
◆환경부＜과장급 전보＞▶국립생물자원관 전략기획과장 신동인▶〃생물자원총괄과장 서인원▶한강유역환경청 유역관리국장 이인기▶원주지방환경청 기획과장 박광칠▶대구지방환경청 기획과장 강복규▶수도권대기환경청 기획과장 최광현
◆고용노동부▶대변인 임서정▶노동시장정책관 정형우▶고용서비스정책관 문기섭▶대구지방고용노동청장 황보국▶대전〃 이주일
◆특허청＜과장급 승진＞▶특허심판원 심판관 이동영＜서기관 승진＞▶대변인실 이정구▶산업재산정책과 이은정▶국제협력과 이종기＜기술서기관 승진＞▶기획재정담당관실 이준호▶정보개발과 복진요▶특허심사기획과 이충호＜과장급 전보＞▶특허심사기획국 계측분석심사팀장 이진욱
◆고려대＜세종캠퍼스＞▶산학협력단 세종부단장 홍정화▶세종학술정보원장 진서훈▶세종학생상담센터장 김명기
◆서강대▶산학협력단장 이태수▶학생문화처장 이욱연▶총무처장 천명훈▶관리처장 이인주▶스타트업 연계전공주임 장흥순▶사학과장 박단▶생명과학과장 이규호▶경제학부학장 겸 경제대학원장 이한식▶법학부학장 겸 법학전문대학원장 이상복▶사회학과장 이재혁▶심리학전공주임 김근영▶국제지역연구소장 김재천▶미국문화전공주임 Hantke Steffen Horst▶서강대-(주)엠텍비젼 산학연구소장 정옥현
◆경희대▶대학원장 송재룡▶치의학전문대학원장 겸 치과대학장 박영국▶언론정보대학원장 강태완▶평화복지대학원장 권기붕▶공공대학원장 김태영▶약학대학장 류종훈▶서울캠퍼스 교무처장 이동수▶〃학생지원처장 겸 장애학생지원센터장 겸 취업진로지원처장 김양균▶강동경희대학교병원장 겸 강동경희대학교의대병원장 곽영태▶정보통신전문대학원장 겸 전자정보대학장 이수열▶아트퓨전디자인대학원장 겸 예술·디자인대학장 장미경▶응용과학대학장 안광현▶국제캠퍼스 입학관리처장 김진상▶〃국제교류처장 신은희▶〃사무처장 겸 연습림장 김병권