[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실＜국장급 승진＞▶민관합동규제개선추진단 부단장 양홍석＜국장급 전보＞▶규제총괄정책관 임충연▶사회복지정책관 심화석▶녹색성장지원단 부단장 임석규▶공보기획비서관 길홍근＜과장급 전보＞▶세종특별자치시지원단 김성현▶성과관리2과장 양상근▶용산공원조성추진단 이교영▶규제관리팀장 이인용
◆교육부＜고위공무원＞▶동북아역사재단 파견 편경범＜서기관＞▶교육부 오정민
◆보건복지부＜국장급 승진＞▶사회복지정책실 사회서비스정책관 김헌주
◆국토교통부＜국장급 승진＞▶정책기획관 주현종
◆방송통신심의위원회▶기획조정실장 최옥술▶방송심의국장 이종대▶권익보호국장 박우귀▶조사연구실장 조규상▶광주사무소장 김양하▶대구사무소장 김종성▶대전사무소장 박순화▶기획관리팀장 남혜영▶대외협력팀장 이상은▶지상파텔레비전심의팀장 최은희▶지상파라디오심의팀장 신주형▶방송광고심의팀장 최광호▶불법정보심의팀장 여현철▶유해정보심의팀장 송명훈▶권리침해정보심의팀장 박종훈▶뉴미디어정보심의팀장 양귀미▶명예훼손분쟁조정팀장 정혜정▶조사연구실 전문위원 조기진 김인곤▶조사연구실 연구위원 이종민 성호선 김희철 서정배 서형석 정희영
◆법제처＜일반직고위공무원＞▶경제법제국 법제심의관 김창범＜부이사관 승진＞▶기획조정관실 기획재정담당관 김기열
◆식품의약품안전처＜고위공무원 승진＞▶식품기준기획관 보건연구관 박선희
◆농촌진흥청＜고위공무원 승진＞▶기획조정관 기정노＜과장급 승진＞▶기획조정관 지식정보화담당관 강민구＜과장급 전보＞▶운영지원과장 이승재
◆강원지방경찰청＜총경 승진＞▶강원지방경찰청 청문감사담당관 김광식＜총경 전보＞▶강원지방경찰청 경비교통과장 구자용▶철원경찰서장 고창윤
◆한국원자력의학원＜원자력병원＞▶종합암검진센터장 유항종＜방사선의학연구소＞▶방사선암연구부장 송지영▶방사선영향연구부장 강창모▶연구기획실장 황상구
◆고려대▶생명과학대학장 겸 생명환경과학대학원장 박천호▶기획처장 정규언
◆동의대▶교무처장 김일수▶학생복지처장 홍한국▶기획처장 박철제▶교양교육원장 류지한▶진로진학지원센터 소장 이영학
◆한양사이버대▶대학원장 김윤주▶학습지원센터장 김영갑▶평생교육원장 김용현
◆연합뉴스＜전보＞▶지방국장 엄남석▶뉴미디어본부장 이기창▶마케팅국장 김종현▶미디어기술국장 임채영▶국제국 국제뉴스 부국장 지일우▶한민족센터 부본부장 겸 재외동포부장 이희용▶경영지원국 부국장 남맹우▶미디어기술국 부국장 겸 시스템운영부장 정태성▶영문경제뉴스부장 이동민▶네트워크 사업부장 겸 특수사업팀장 이정훈▶관리부장 김준호▶문화부장 이성섭▶산업부장 박상현▶스포츠부장 임상수▶국제뉴스1부장 김계환▶국제뉴스2부장 권정상▶국제뉴스3부장 정재용▶뉴미디어편집부장 박세진▶다문화부장 강진욱▶ICT기획부장 한상익▶뉴미디어기획부장 이정내▶뉴미디어개발부장 윤수
◆연합뉴스 TV▶경영기획실장 권진택
◆광주MBC▶경영기획국장 이연수▶창사50주년기획단 단장 최영준
◆한국환경정책평가연구원＜본부장급 전보＞▶기획조정실장 김용건▶환경평가본부장 최상기▶국가기후변화적응센터장 송영일＜실장급 전보＞▶기후대기연구실장 공성용▶환경평가연구실장 이영수
◆근로복지공단＜신규채용＞▶순천산재병원장 선병환
◆한국전력공사＜본부장급＞▶기획본부장 상임이사 백승정▶신성장동력본부장 〃 김병숙▶전력계통본부장 〃 구본우▶관리본부장 현상철▶영업본부장 최인규＜본사 처(실)장급＞▶비서실장 김시호▶기획처장 김회천▶전력시장처장 이호평▶재무처장 고원근▶본사이전추진처장 조원석▶부채대책실장 김락현▶인사처장 신창환▶비상안전처장 구관서▶자재처장 하희봉▶자산관리처장 심구식▶전력수급처장 윤재경▶배전운영처장 김동섭▶ICT기획처장 이회창▶품질경영처장 배성환▶SG&ESS처장 황우현▶송변전건설처장 김진환▶해외원전개발처장 임현승▶UAE원전사업처장 박종혁▶해외사업개발처장 신재섭▶해외사업운영처장 이선민▶필리핀일리한현지법인장 류향렬▶해외자원사업처장 정은호▶해외발전기술처장 황규병