[인사] 한국은행 外

◆한국은행＜국·실·부장 이동＞▶금융통화위원회실장 전승철▶인재개발원장 최창복▶경제통계국 금융통계부장 정준▶〃 국민계정부장 조용승▶통화정책국 금융시장부장 김남영<1급 이동>▶준법관리인 김한중
◆법제처＜일반직 고위공무원 파견＞▶국회사무처 법제실 정의방＜서기관 전보＞▶법제지원단 법제관실 문민혜
◆출입국관리사무소＜4급 승진＞▶부산출입국관리사무소 조사과장 김병조＜4급 전보＞▶부산출입국 관리사무소 관리과장 한상천▶김해출입국 관리사무소장 김광효▶울산출입국 〃 유재호▶창원출입국 〃 정수동
◆서울대치과병원▶진료처장 장기택▶기획조정실장 이용무▶교육연구실장 금기연▶홍보실장 명훈
◆경북대＜4급＞▶기획조정과장 박대림
◆연세대＜학교법인＞▶법인본부장 백윤수<연세대>▶문과대학장 최문규▶생활과학대학장 겸 생활환경대학원장 고애란▶RC교육원장 장수철▶연세춘추 주간 이삼열▶연세애널스 주간 최종건
◆이화여대▶의무부총장·의료원장 이순남▶이대목동병원장 유권▶통역번역대학원장 김혜림▶사회복지전문대학원장·사회복지대학원장 노충래▶디자인대학원장 조재경▶조형예술대학장 오숙환▶스크랜튼대학장 이인표▶학생처부처장·학생상담센터소장·양성평등센터소장·장애학생지원센터소장 정익중▶재무처부처장(시설) 류창수
◆세종대▶교학부총장 김광희▶대외부총장 겸 경영전문대학원장 전용욱▶교무처장 엄종화▶법무감사실장 이재교▶국제교육원장 곽은주▶Vision2020위원회위원장 김한수
◆KBS▶기술본부(건설인프라) 건축기전부장 이승휘
◆머니투데이▶금융부장 지영한