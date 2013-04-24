[인사] 국무총리 비서실 外

◆국무총리 비서실▶정무실장 김희락
◆기획재정부＜국장급 전보＞▶공공혁신기획관 조봉환▶국회예산결산특별위원회 문성유
◆안전행정부＜전보＞▶기획조정실장 최두영▶창조정부전략실장 김성렬▶인사실장 김승호▶안전관리본부장 이재율▶지방행정실장 정재근▶지방재정세제실장 이주석▶지방행정연수원장 임채호▶소청심사위원회 상임위원 김형선 이병록▶광주광역시 행정부시장 오형국▶경기도 행정1부지사 박수영▶강원도 행정부지사 김정삼▶제주특별자치도 행정부지사 방기성▶대변인 김석진▶정책기획관 이재관▶의정관 곽임근▶공무원노사협력관 김혜순▶인사기획관 이지헌▶윤리복무관 윤종진▶전략기획관 조욱형▶조직정책관 전성태▶전자정부국장 심덕섭▶인사정책관 황서종▶인력개발관 김일재▶성과후생관 정윤기▶안전정책국장 정종제▶재난관리국장 윤재철▶지방행정정책관 류순현▶자치제도정책관 김기수▶지역발전정책관 정태옥▶지방세제정책관 배진환▶인천광역시 기획관리실장 박준하▶대전광역시 기획관리실장 조소연▶세종특별자치시 기획조정실장 최승현▶강원도 기획조정실장 김성호▶경상북도 기획조정실장 김승수＜전출＞▶여성가족부 심보균▶경기도 김희겸▶충청북도 최복수▶소방방재청 김동현＜내정＞▶대구광역시 행정부시장 여희광▶충청남도 행정부지사 송석두▶경상북도 행정부지사 주낙영▶제도정책관 이인재▶소방방재청 전출 권영수
◆문화체육관광부＜국장급 전보＞▶도서관박물관정책기획단장 김성호▶한국예술종합학교 사무국장 문영호▶2018평창동계올림픽대회조직위원회 파견 박주환▶사행산업통합감독위원회 파견 김철민
◆여성가족부＜실장급 전보＞▶청소년가족정책실장 권용현
◆국토교통부＜국장급＞▶정책기획관 김정렬▶대전지방국토관리청장 윤왕로
◆관세청＜과장급＞▶비서관 이갑수▶인사관리담당관 고석진▶감사담당관 이돈경▶감찰팀장 김재권▶원산지지원담당관 김성원▶특수통관과장 김태영▶심사정책과장 정승환▶법인심사과장 박헌▶관세국경감시과장 양승혁▶서울세관 심사국장 최양식▶서울세관 조사국장 이재길▶천안세관장 윤홍식▶청주세관장 황승호▶인천공항세관 수출입통관국장 강대집▶〃 조사감시국장 한성일▶부산세관 통관국장 김종웅
◆행정중심복합도시건설청▶도시계획국장 김동호
◆창원시＜3급 승진＞▶기획홍보실장 차상오▶의회사무국장 이기태▶성산구청장 정희판▶마산합포구청장 조광일
◆고려대＜승진＞▶관리처 부처장 겸 관리팀장 홍만귀▶총무처 부처장 겸 재무부장 조금생▶비서실장 박정기▶전산운영부장 김우연▶이과대학학사지원부장 김은경▶정보통신대학·컴퓨터정보통신대학원·융합소프트웨어전문대학원학사지원팀장 윤택상▶평가팀장 최영진▶경력개발센터 부장 박진배＜전보＞▶기획팀장 김영규▶홍보팀장 이정철▶대외협력부장 송인식▶정경대학·정책대학원 학사지원부장 이해룡▶국제교류팀장 이석형▶사범대학학사지원부장 겸 교육대학원학사지원부장 이광호▶후생복지부장 겸 ONE-STOP서비스센터 부장 박원철▶공과대학·공학대학원·그린스쿨(에너지환경정책기술대학원)·기술경영전문대학원학사지원부장 오양호▶경영대학학사지원부장 겸 경영전문대학원학사지원부장 박시흥▶예산팀장 유원종▶부속사업단 경영지원팀장 고태혁
◆동국대▶만해마을캠퍼스교육원장 김윤길▶동국미디어센터 출판사업팀장 박세훈