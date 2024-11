비아그라의 아버지 뮤라드 박사가 극찬한 L아르기닌

과학계 기적의 분자 L-아르기닌

인체에도 백일몽 세계로 들어가는 열쇠가 있다. 발기를 일으키는 신비의 신경전달 인자가 바로 그것이다. 교감과 부교감 신경 전달 인자와는 다른 제3의 물질로 `산화질소(NOㆍNitric oxide)`라는 이 신경전달 인자는 혈액순환을 돕고 동맥경화를 예방하는 작용을 한다.

이러한 NO에 대한 연구로 심장약을 개발하려다 부수입으로 얻어낸 것이 발기부전제인 비아그라다. NO는 몸속에서 c-GMP라는 물질로 바뀌는데 이 물질이 평활근을 늘어나게 해서 발기가 잘되도록 한다. NO는 필수아미노산인 L-아르기닌으로부터 NO 합성효소에 의해 생성되지만 화학적으로는 매우 불안정해 기체 상태로는 수 초만 존재한다. 이런 이유로 NO 자체를 제품화할 수는 없고 NO 전 단계 물질인 아르기닌을 많이 먹으면 신체 내의 NO 생성을 유도할 수가 있다.

가장 강력한 치료효과 덕분에 지금까지 발견된 가장 효을 높은 식품으로 정받고 있는 L-아르기닌 을 과학계에서는 "기적의 분자(Miracle Molecule)"라고 부르고 있으며 비아그라의 아버지 뮤라드 박사의 1998년 노벨의학상을 통해 검증되어 그 이후로 의학계와 기능식품 업계에서 앞다투어 관심을 갖게되었다. 의학분야의 전문가들도 임상 연구를 통해 그 기능을 확인하였으며 심장질환, 면역기능, 비만으로 인한 질환, 유전성 발육장애, 고혈압, 성기능 부전, 노화분야에서 혁신적인 성분이라고 알려졌다.

놀라운 성분 L-아르기닌

혈관내피 확장요소인 일산화질소는 혈관 내에서 혈액이 응고돼 혈전이 생기는 것을 막고 동맥경화를 예방한다. "관상동맥을 확장시키는 작용을 하는 일산화질소의 생성은 아미노산의 일종인 L-아르기닌에 의해 촉진된다"는 것이 밝혀졌다 . 일산화질소는 활성산소에 의해 파괴되는데, 비타민 C나 E 등의 항산화제는 활성산소의 활동을 억제하기 때문에 아르기닌과 이러한 비타민을 함께 섭취하면 더욱 효과가 좋다.

중년기 이후에 과도한 스트레스를 받고 콜레스테롤이 많은 음식을 섭취하는 경우 원활한 혈액순환을 위해 보다 많은 양의 일산화질소가 소모된다. 따라서 일산화질소의 원료가 되는 아르기닌 을 충분히 섭취할 필요가있으며.지구력보강과 남성건강을 위한다면 옥타코사놀, 아연, 쏘팔메토, 등을 섭취해 주는것이 좋다.

이러한 남성들의 니즈(Needs) 에 맞춰 국내 굴지의 제약회사 코러스 제약에서는 L-아르기닌,쏘팔메토,옥타코사놀,아연,비타민E 등의 성분과 수퍼푸드 추출물 헛개나무,복분자,홍삼,굴 등의 성분이 함유된 프리미엄 남성 건강식품 리헬스 홈런을 출시해 제품개발 초기부터 큰 화제를 모으고 있다.

기존의 치료제의경우 경우 일시적으로 강력한 효과 대신 장기복용시 내성이 생기는 등의부작용이 있는 단점이 있다. 하지만 홈런은 남성 전립선 건강에 도움을 주며 지구력보강, 항산화효과, 면역기능 조절, 심혈관 질환 예방은 물론 남성의 자존심을 세워주는 올인원 상품이며 장기적으로 복용시 더큰 효과를 나타내는 프리미엄 상품이다.

점점더 약해져만 가는 남성들의 스테미너. 지구력 등으로 인해 "밤에 아내가 샤워하면 무섭다" 는 우스갯소리가. 결코 웃고 넘어갈 수 만은 없다. 남성의 기본기가 튼튼하려면 남성의 자궁이라 불리우는 전립선의 건강을챙겨야 하는데 산불이 나도 죽지않는 강인한 생명력의 쏘팔메토가 전립선건강에 큰 도움을 준다, 또한 지구력이 약한 남성들에겐 지구상에서 가장 지구력이 좋다는 철새의 힘의 원천 옥타코사놀이 도움이 된다, 페루가 벌떡 일어났다는 우스갯소리가 있을만큼 인기몰이 중인 페루의 마카, 복분자, 굴, L-아르기닌등 이 모든 성분들이 남성건강의 기본을 다져주며 더욱 지구력 있는 남성으로의 꿈을 이루어 줄것이다.

남성종합 건강기능식품 리헬스 홈런은 생활건강 쇼핑몰 리홈런(www.re-homerun.co.kr)에서 인터넷 최저가 68000원에 구매가 가능하다

☞ 리헬스 홈런 구매 바로가기

☞ 문의전화 1644-5660

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>