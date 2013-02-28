[인사] 중앙일보미디어플러스 대표이사 권영민 外

◆중앙일보미디어플러스▶대표이사 권영민
◆중앙M&C▶BIZ부문장 이종우
◆서울시[4급]▶외국인다문화담당관 서영관▶민원해소담당관 고승효▶농수산식품공사협력관 정정순▶버스정책과장 신종우▶자원순환과장 박종우▶체육진흥과장 정환중▶체육시설관리사업소장 박준양▶서울문화재단 파견근무 김영성▶행정국 송두석▶서울연구원 파견근무 김윤규▶재정사업단장 백일헌▶평생교육과장 성문식▶서부수도사업소장 변영범▶한강사업본부 총무부장 정진일▶중구 전출 권오혁▶시민봉사담당관 직무대리 최원석▶장애인복지정책과장 직무대리 김소영▶친환경교통과장 직무대리 양완수▶디자인정책과장 직무대리 박형중▶관광사업과장 직무대리 김기현▶교육격차해소과장 이구석▶SH공사협력관 직무대리 이희일▶환경정책과장 이인근▶기술심사담당관 최진선▶물관리정책과장 배광한▶성동도로사업소장 직무대리 정진오▶경전철추진반장 직무대리 노우성▶영등포구 전출 박문희▶종로구 전출 유철호
◆남양주시[4급]▶도시국장 박광겸▶풍양출장소장 이광복
◆강남구[4급 승진예정]▶자치행정과장 강용호▶기획예산과장 문경수
◆경희대▶서울캠퍼스 부총장(겸 재정부총장) 이준규
◆서울시립대▶대학원장 김기호▶학생처장 오유성▶기획처장 김충영▶연구처장 겸 산학협력단장 황은성▶공과대학장 김인철▶인문대학장 조세형▶자연과학대학장 신동윤▶도시과학대학장 최근희▶예술체육대학장 김영준▶서울시민대학장 이부영▶중앙도서관장 김규성▶국제교육원장 임성학▶생활관장 이병정▶대학언론사주간 서도식▶교무부처장 금재덕▶학생부처장 성재철▶기획부처장 이수일
◆서울여대▶교무처장 김명주▶사무처장 한승준▶입학홍보처장 박진▶바롬인성교육원장 권계화▶바롬인성교육연구소장 이윤선
◆OBS▶전무이사 김형복▶보도국장 나종하
◆한국철도기술연구원[수석급]▶고속철도연구본부 박춘수 엄기영▶광역도시교통연구본부 김길동 이안호▶시험인증안전센터 목진용[책임급]▶기획전략본부 김동희▶신교통연구본부 고태훈▶고속철도연구본부 전현규 이일화 장승엽 이수길▶광역도시교통연구본부 이장무 이한민 윤용기 백종현
◆한국전기안전공사[1급]▶제주지역본부장 차경식(승진)▶기획조정처장 임석윤(승진)▶인천지역본부장 김이원(승진)▶홍보실장 조만현▶경영지원처장 민병현▶사업관리처장 류선희▶안전기준처장 김학용▶감사실장 황용현▶부산울산지역본부장 김기종▶광주전남지역본부장 김주철▶대전충남지역본부장 박희종▶경기지역본부장 이기종▶강원지역본부장 엄시호▶경남지역본부장 정찬호