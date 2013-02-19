[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부＜파견＞▶국립외교원(글로벌리더쉽 과정) 안일환▶중앙공무원교육원(고위정책 과정) 김종열
◆환경부＜전보＞▶중앙공무원교육원 교육파견 이민호
◆서울시＜4급 승진＞▶언론담당관 최원석▶사회혁신담당관 김기현▶시민소통담당관 김혜정▶조직담당관 양완수▶복지정책과 전명수▶디자인정책과 박형중▶총무과 이구석▶세제과 조조익▶도시계획과 신시섭▶공원녹지정책과 김동익▶시의회사무처 이희일▶한강사업본부 김소영▶보건환경연구원 이주형▶생활보건과 이상례▶건강증진과 조미자▶기후대기과 권민▶교통운영과 변봉섭▶시설계획과 박문희▶도로관리과 정진오▶물재생계획과 노우성▶주거환경과 이재철▶산지방재과 신응수▶도시기반시설본부 권형진▶광진구 조병준▶서초구 이은상▶주거재생과 이동일▶도시기반시설본부 유철호▶보건환경연구원 김복순
◆인천시＜3급 승진＞▶항만공항해양국 김광석▶기획관리실 김진용▶자치행정국 차재선▶인재개발원 한길자▶도시철도건설본부 박만희▶경제자유구역청 이광제＜4급 승진＞▶아동청소년과 강효정▶교육기획관실 김충진▶사회복지봉사과 박동춘▶여성복지관 박윤숙▶소통기획관실 손덕인▶총무과 오흥석▶상수도사업본부 우성광▶교통관리과 임승문 ▶경제자유구역청 정규원▶〃 정연용▶〃 정영종▶〃 김일암▶세정과 정철환▶총무과 조형도▶버스정책과 최강환▶개발계획과 안갑석▶수산과 정용희▶서부공원사업소 최태식▶도시철도건설본부 함용정▶아시아경기대회지원본부 홍순호
◆한국인터넷진흥원＜단장급＞▶침해사고대응단장 전길수
◆대한법률구조공단＜승진＞▶대전지부 고객지원부장 권의곤▶본부 재정운영부장 강인호＜전보＞▶본부 감사실장 이성원▶서울중앙지부 고객지원부장 유병영▶인천지부 고객지원부장 김현숙▶본부 행정관리부장 김효원▶서울동부지부 고객지원부장 김옥천▶서울북부지부 고객지원부장 이향렬▶수원지부 고객지원부장 전호영▶부산지부 고객지원부장 손구익▶광주지부 고객지원부장 오은섭