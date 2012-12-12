[인사] 농림수산식품부 농업정책과장 안용덕 外

◆농림수산식품부[부이사관 승진]▶농업정책과장 안용덕▶수산정책〃 김정희▶원예산업〃 김완수▶지도안전〃 최완현[과장급 전보]▶농림수산검역검사본부 식물검역부 수출지원과장 이재훤▶〃 서울지역본부장 이지우[과장직위 승진]▶농림수산검역검사본부 동물방역부 동물약품관리과장 강대진▶〃 축산물안전부 소비자보호〃 양영진▶〃 〃 검역검사〃 이수두▶〃 영남지역본부 축산물위생검역〃 최영진▶〃 제주지역본부장 조옥현▶국립농산물품질관리원 소비안전과장 송태복▶〃 제주지원장 김연백▶농수산식품연수원 운영지원과장 김형재
◆여성가족부[서기관 승진]▶운영지원과 김애영▶법무감사정보화담당관실 조성균
◆강원대▶교수학습개발원장 배재홍
◆건국대[학교법인]▶법인사무국장 이복▶이사장비서실장 홍성용▶건국AMC사장 김기홍[서울 캠퍼스]▶산학협력단장 서정향▶출판부장 신채호[글로컬 캠퍼스]▶기획조정처장 송민동▶교무〃 김보경▶학생복지〃 차광석▶글로컬대외협력〃 최영근▶산학연구〃 이정한▶미래지식교육원장 이용우
◆수원대▶부총장 강인수▶대학원장 곽영직▶행정〃 오영균▶경영〃 이상규▶교육〃 강인수▶공학〃 문승진▶금융공학〃 하태형▶호텔관광〃 우경진▶미술〃 문인수▶음악〃 주영목▶사회복지〃 최규련▶인문대학장 이미재▶법정〃 김용훈▶경상〃 배경일▶자연과학〃 박승기▶공과〃 정봉진▶IT 〃 홍기천▶생활과학〃 최규련▶체육대학장 최성이▶미술〃 문인수▶음악〃 김화숙▶교무처장 김정호▶교무부처장 최형석▶학생지원처장 이성철▶입학관리〃 이영림▶입학관리부〃 황인국▶국제협력차장 김옥순▶산학협력단장 강동헌▶취업정보처장 임경숙▶취업정보차장 이찬▶기획실장 임진옥▶홍보〃 박태덕▶평가〃 박진우▶비서〃 우창훈