서울시립대 이용주 박사과정생,“프랑스 정부장학프로그램 France Excellence”선정

서울시립대(총장 원용걸)는 전자전기컴퓨터공학과 김혁 교수의 지도를 받고 있는 이용주 박사과정생이 “2023년 프랑스 정부 장학금 France Excellence 장학생으로 선발됐다”고 밝혔다.

본 장학금은 프랑스 정부장학금 제도들 중에서 가장 영예로운 장학금으로 프랑스 고등 교육 기관에서 학업을 이어나가는 외국인 학생들을 위한 정부 장학프로그램 중 하나이다. 프랑스 석·박사 과정으로 진학하는 한국 학생들을 10여명 이내로 선발하여 수여하며, 서울시립대 학생 중에서는 이용주 박사과정생이 최초로 선발되었다.

장학생 선발 전형은 1차 서류심사(이력서, 학업계획서, 진로계획서)와 2차 심사위원 면접으로 이루어진다. 장학생으로 선발될 경우 매달 생활비와 왕복항공권, 학비‧기숙사‧어학연수비 지원뿐만 아니라 행정비용 면제, 건강보험 등 각종 혜택을 제공받는다.

이용주 박사과정생은 그간 22편의 논문출간(주저자 : 7편, 공동저자 : 15편), 21회의 학술대회 논문발표(국제학회 :10회, 국내학회 : 11회), 우수논문상 수상 실적 8회 등의 우수한 연구실적들을 거두었다. 2024년부터는 University Paris Cite에서 "Interface engineering in organic and hybrid photo-electronics in low light source environment” 주제로 국제공동박사학위[공동지도교수 : Prof. Philippe Lang (CNRS, University Paris Cite)]를 수행할 예정이다.

이용주 박사과정생은 "항상 올바른 방향으로 이끌어 주시고, 넓은 견식을 가질 수 있도록 지도해주시는 김혁 교수님께 감사드린다. 교수님처럼 훌륭한 연구자가 되겠다.”는 소감을 밝혔다.