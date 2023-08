월드비전, 일상비일상의틈byU+에서 첫 팝업스토어 ‘런 포 워터(Run for Water)’ 운영

국제구호개발 NGO 월드비전(회장 조명환)은 내달 10일까지 LG유플러스와 함께 서울 강남역 부근에 위치한 복합문화공간 ‘일상비일상의틈byU+’에서 ‘런 포 워터(Run for Water, 이하 런 포 워터)’ 팝업스토어를 운영한다.

‘2023 글로벌 6K 포 워터 러닝(Global 6K for Water 러닝, 이하 G6K 러닝)’ 캠페인 일환으로 마련된 이번 팝업스토어는 G6K 러닝 캠페인의 취지를 알리고, 대중들에게 간접적으로 캠페인을 체험할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

총 6개의 공간으로 꾸며진 ‘런 포 워터’ 팝업스토어는 미니 마라톤 코스로 구현했다. 첫번째 출발 게이트인 1K는 본격적인 체험 전 워밍업 단계로, 제리캔을 들고 30초 내 66보 이상 뛰는 미션을 수행하면 된다. 이어서 2K와 3K는 각각 제리캔 모형 안에 물을 상징하는 볼풀공 넣기 게임과 무동력 트레드밀 걷기 프로그램 등의 체험형 공간으로 조성했다. 특히, 마라톤을 직접 체험해볼 수 있는 3K존은 ABC마트에서 다양한 사이즈의 써코니 킨바라 프로 러닝화를 제공하고 LG전자에서는 슈케어 및 슈케이스 등을 협찬해 참여자들의 안전과 위생을 고려했다.

이어 4K는 대형 제리캔에 G6K 러닝을 응원하는 메시지를 작성하는 코너로 구성했다. 5K에서는 G6K 러닝 캠페인 신청 공간이 마련돼 있어 현장에서 동참할 수 있도록 했다. 마지막으로 6K는 포토존으로, 마라톤 피니시 라인을 통과하는 듯한 공간으로 꾸몄다.

월드비전은 첫 팝업스토어 오픈을 기념해 ‘6K 스탬프 랠리’ 이벤트를 참여한 모든 방문객들에게 사은품을 증정할 계획이다. 사은품에는 ▲ (주)에이비씨마트 코리아, ▲제리백, ▲엔티거, ▲㈜위제스트, ▲I'm Sorry for My skin ▲제스티스페이스가 협찬사로 나서 나눔의 손길을 더했다. 이외에도 캠페인 신청자 중 1일 20명에 한해 사전 신청을 받아 운동하는 아나운서 박지혜와 함께하는 글로벌 6K 클래스도 진행된다.

월드비전 나눔참여본부 나윤철 본부장은 “G6K 러닝을 미리 경험함으로써 참여자들이 아프리카 아이들의 어려움에 대해 관심을 갖고, 캠페인에도 참여할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 월드비전 ‘G6K 러닝’은 아프리카 아이들이 물을 긷기 위해 제리캔 보틀(물통)을 들고 매일 평균적으로 걷는 6km를 캠페인 참가자들이 직접 걷거나 달려 깨끗한 식수를 전달하는 글로벌 기부 캠페인이다. 월드비전은 지난 2018년부터 개발도상국 아이들이 깨끗한 물을 위해 겪는 어려움을 캠페인 참가자들이 직간접적으로 경험하고 식수위생 문제의 심각성에 관한 관심을 촉구하기 위해 G6K 러닝 캠페인을 전개해오고 있다. 올해는 오프라인∙버추얼 러닝 모두 진행될 예정이며, 특히 6년 만에 처음으로 고양과 부산 양지역에서 오는 10월 14일에 오프라인 러닝 행사가 열린다.