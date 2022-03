"삶은 죽음을 이길 것이고, 빛은 어둠을 이길 것입니다.(life will win over death and light will win over darkness)"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 1일(현지시간) 유럽연합(EU) 특별 회의에서 화상 연설을 통해 이렇게 말했다. EU 의원들은 그에게 기립 박수를 보냈고, 젤렌스키 대통령의 연설을 영어로 전하던 통역사는 울먹였다. 젤렌스키 대통령의 이같은 연설은 우크라이나가 EU 가입을 공식 요청한 다음 날 이뤄졌다.