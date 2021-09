제20대 홍익대학교 총장에 공과대학 서종욱 교수 선임

학교법인 홍익학원은 2021년 8월 26일 개최된 이사회에서 공과대학 서종욱 교수를 제20대 홍익대학교 총장에 선임하였다.

서종욱 신임 총장은 서울대학교를 졸업하고 美 일리노이주립대에서 공학박사 학위를 받았다. 다년간의 산업체 근무 경험을 갖고 있으며, 1996년 홍익대학교에 부임하여 입학관리본부 본부장, 교무처 처장, 학사담당부총장 등을 역임하면서 대학의 교육개혁추진 및 학사행정 발전에 핵심적 역할을 수행하였다.

서종욱 신임 총장은 “모두에게 어려운 이 시기에 우리 대학이 본연의 역할을 굳건히 하여, 시련을 잘 극복해 나가고 있는 우리 학생들에게 지금의 여정이 훗날 값진 자산이 되고 자부심으로 빛날 수 있도록, 우리 대학이 앞서 발전의 길을 개척하는데 헌신하겠다”고 취임 소감을 밝혔다.

제20대 총장의 임기는 2021년 9월 30일 ~ 2024년 9월 29일까지 3년이다.

■ 주요 학력 및 경력 사항

· 성명 : 서종욱 (徐鍾旭, 1960년생)

· 학력

- 서울대학교 전자공학과 (공학사)

- 한국과학기술원 전기전자공학과 (공학석사)

- University of Illinois at Urbana-Champaign, Electrical and Computer Engineering (공학박사)

· 주요 보직경력

- 입학관리본부 본부장

- 교무처 처장

- 학사담당부총장