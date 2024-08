삼육대 ‘싸강 에피타이저 특강’ 운영…온라인 학습 적응 지원

삼육대 교육혁신단(단장 김정미)이 재학생들의 온라인 학습 적응을 지원하기 위한 ‘싸강 에피타이저 특강’을 제작해 오는 4월 12일까지 교내 온라인 학습 플랫폼(e-class)을 통해 제공한다.

‘싸강 에피타이저 특강’은 본식 전 에피타이저처럼, 사이버 강의를 듣기 전 준비학습을 돕는 영상 특강이다. 최근 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 여파로 모든 수업이 온라인으로 전환되자, 달라진 학습 환경 적응에 어려움을 겪는 학생들을 지원하기 위한 취지로 기획됐다.

특강은 ‘쌍방향 온라인 강의 학습방법’을 주제로 화상강의 프로그램 줌(Zoom) 활용법부터, 온라인 면대면 학습을 위한 목표 세우기, 학습계획 수립, 학습공간 확보, 온라인 강좌 필기, 수업 종료 후 학습내용 점검, 수업 동료와 학습공유 등 온라인 학습의 ‘A to Z’를 다룬다.

이와 함께 삼육대 교육혁신단은 신입생을 위한 ‘How to 학습법 특강’도 e-class를 통해 공개한다. 신입생을 위한 기초학업역량 증진 특강으로, 당초 오프라인으로 진행하려 했으나 코로나19 여파로 온라인 강의로 제작해 제공하게 됐다.

‘하우 투 리드(How to read)’ ‘하우 투 라이트(How to write)’, ‘하우 투 프레젠테이션(How to presentation)’ 등 강의를 통해 신입생들이 대학에서의 학습 기반을 다질 수 있도록 돕는다.

삼육대 교육혁신단 윤보연 연구원은 “수업운영 방식이 달라지면, 그에 따른 학습전략 역시 달라질 수밖에 없다”면서 “앞으로도 코로나19에 실시간으로 대응하여, 학생들의 학습효과를 높일 수 있는 다양한 지원 프로그램을 마련하겠다”고 밝혔다.

온라인 중앙일보