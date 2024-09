한성대 최경희 교수, 국제의류학회 지속가능한 패션 교육 부문 우수논문상

한성대학교(총장 이상한) 최경희 교수(글로벌패션산업학부 패션크리에이티브디렉션 트랙)는 11월 9일(금) 미국 오하이오주 클리블랜드에서 열린 ‘2018 국제의류학회 연례 회의(ITAA Annual Conference)’에서 ‘지속가능한 패션 교육 부문 우수논문상(ESRAP, Educators for Socially Responsible Apparel Practices – Best Paper Award)’을 수상했다.

국제의류학회(ITAA, International Textile and Apparel Association)는 전 세계 의류학 관련 대학교수 및 관계자의 연구와 상호 교류를 증진하기 위해 1944년 설립됐으며, 해당 분야에서 그 규모가 매우 크고 명망 있는 학술회의를 매년 개최하고 있다. 최경희 교수는 ‘에코-테크 컨셉에 기반을 둔 리디자인 패션 프로젝트 : 문제해결방식(PBL)을 활용한 연구(“Re-design” Fashion Project based on the Eco-Tech Concept : Using a Problem-Based Learning Approach)’논문을 발표하여 우수한 성과를 거뒀다.

최경희 교수는 테크놀로지를 결합한 지속가능한 패션디자인, 문제해결방식 및 창의성 개발을 위한 패션디자인 교육, 창조적 패션디자인 개발 프로세스, 패션의 예술적·사회문화적 측면을 연구하고 있다. 그의 연구는 패션과 성, 패션비평, 패션 박물관학으로 요약될 수 있으며, 패션문화이론 부문과 패션디자인 실기부문이 결합된 융복합적 특성은 패션교육과도 연결된다.

최경희 교수는 런던예술대학교(University of the Arts London) 런던칼리지오브패션(London College of Fashion)에서 패션디자인과 테크놀로지(Fashion Design and Technology) 전공으로 석사학위를 받은 후 서울대학교 의류학과에서 복식미학 전공으로 석사 및 박사학위를 받았다. 또한 코넬대학교(Cornell University)와 켄트주립대학교(Kent State University)에서 방문교수를 역임했고, 2010년 3월부터 한성대 글로벌패션산업학부 교수로 재직하고 있다.

온라인 중앙일보