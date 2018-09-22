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중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

중앙선데이

입력

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602호 08면

◆국무조정실·국무총리비서실<서기관 승진>▶소통총괄비서관실 유경호▶기획총괄정책관실 이희갑▶규제총괄정책관실 고지숙▶재정금융기후정책관실 권예진▶사회복지정책관실 김병준▶공직복무관리관실 이가형▶총무기획관실 김선종

◆교육부▶경기도교육청 장학관 안순억

◆과학기술정보통신부<고위공무원 승진>▶미래인재정책국장 구혁채<부이사관 승진>▶과학기술전략과장 오대현

◆중소벤처기업부<승진>▶기술개발과장 김정주

◆인사혁신처▶재해보상정책담당관 이찬희▶재해보상심사담당관 신혜라

◆특허청<고위공무원 승진>▶특허심판원 심판장 목성호

◆국민권익위원회<과장급 전보>▶환경문화심판과장 박혜경▶법제처 인사교류 이용만

◆인천시<4급 승진>▶문화재과 김진서 박상석▶교통관리과 김영미▶상수도사업본부 김기학<4급 직무대리>▶인사과 유용수▶항공과 최기건<5급 승진>▶감사관실 이용희▶소통담당관실 유상용▶국제협력담당관실 이창훈▶재정관리담당관실 김창호▶민원실 류영렬▶공감복지과 문동현▶문화예술과 임미선▶교통관리과 김덕중▶경제자유구역청 김양태▶의회사무처 김태열▶농축산유통과 신정수▶환경정책과 임미숙▶개발계획과 김민규▶상수도사업본부 안종광▶주거환경과 박재점

◆뉴스투데이▶수도권남부본부 본부장 손의영▶〃취재국장 정성우

◆한국농수산식품유통공사▶유통이사 정성남

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