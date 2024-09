“70대도 콜라텍 가고 싶으면 가는 건데.. (better late than never!) 한국 사람들은 남 하는 일에 괜히 시비 걸고 싶은 심보가 있나 봐요. 하긴 좀 특이한 사람 있으면 괴롭히는 게 주특기니.. 취미생활도 남 눈치나 보면서 숨어서 하는 불쌍한 한반도 사람들 ㅠㅠ 왜 하필 이런 나라에서 태어났을까..”

ID: '아누비스'