[인사] 중앙일보 外

◆중앙일보▶디지털국장 겸 디지털사업실장 김영훈▶뉴스서비스실장 겸 서비스프로젝트팀장 변상민▶디지털지원팀장 안미연▶폴인서비스팀장 임미진▶디지털사업팀장 박찬종▶일본매체팀장 신상목
◆JTBC플러스<엔터트렌드부문 보임>▶트렌드총괄·JTBC4채널본부장 강주연
◆휘닉스호텔앤드리조트<휘닉스중앙 보임>▶영업1팀장 전찬익▶영업2팀장 유영호
◆교육부▶교육정보화과장 기술서기관 이소영▶정보보호팀장〃김도영▶고등교육정책실〃정대영
◆과학기술정보통신부<4급 승진>▶제2차관실 기술서기관 유계현▶홍보담당관실 서기관 이기선▶운영지원과 기술서기관 장기동▶혁신행정담당관실 〃정건영▶규제개혁법무담당관실〃김순철▶국제협력총괄담당관실〃정동준▶연구개발정책과〃이주헌▶생명기술과〃최진혁▶거대공공연구정책과〃조시훈▶연구성과혁신기획과〃한우진▶미래인재정책과〃문희석▶정책총괄과〃최광기▶정보통신정책과〃신대식▶소프트웨어정책과〃장두원▶정보보호기획과 서기관 손창용▶방송산업정책과 기술서기관 지은경▶통신정책기획과 서기관 장은영▶전파정책기획과 기술서기관 안영훈▶주파수정책과 서기관 조민영▶과학기술정책과〃박시정▶공공에너지조정과 기술서기관 박정기▶평가심사과〃김현옥
◆기상청<고위공무원 승진>▶기상서비스진흥국장 김금란▶강원지방기상청장 나득균<고위공무원 전보>▶기획조정관 신도식▶수도권기상청장 김성균▶광주지방기상청장 전준모<3급 승진>▶관측정책과장 신동현▶지진화산정책과장 유상진<4급 전보>▶혁신행정담당관 김희수▶부산지방기상청 대구기상지청 관측예보과장 전재목▶국가기상슈퍼컴퓨터센터장 박성찬
◆법제처<과장급 전보>▶행정법제국 법제관 김연신<과장급 파견>▶제주특별자치도 법제협력관 공은정
◆한국폴리텍<학교법인 한국폴리텍>▶감사실장 심재형<한국폴리텍>▶청주캠퍼스 지역대학장 박봉순▶아산캠퍼스 지역대학장 장우영▶김제캠퍼스 지역대학장 김공묵▶목포캠퍼스 지역대학장 김춘재▶구미캠퍼스 지역대학장 박종갑▶동부산캠퍼스 지역대학장 조상원▶섬유패션캠퍼스 지역대학장 박창호