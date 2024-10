로드FC 김수철 9경기 연속 무패, 배우 김보성 데뷔전 눈앞에

1경기 80㎏ 계약체중 이은수 vs 양펑(중국) 이은수 1R 2분30초 펀치에 의한 TKO승

2경기 라이트급 박원식 vs 난딘 에르덴(몽골) 에르덴 1R 1분3초 파운딩에 의한 TKO승

3경기 라이트급 브루노 미란다(브라질) vs 김승연 미란다 1R 2분59초 파운딩에 의한 TKO승

4경기 밴텀급 김수철 vs 시미즈 슌이치(중국) 김수철 2R 3분49초 암바 서브미션승

5경기 미들급 타이틀전 차정환 vs 최영 차정환 4R 2분40초 펀치에 의한 TKO승

6경기 무제한급 타이틀전 마이티 모(미국) vs 카를로스 도요타(브라질) 마이티 모 1R 1분10초 펀치에 의한 KO승

7경기 라이트급 타이틀전 권아솔 vs 사사키 신지(일본) 권아솔 1R 3분37초 파운딩에 의한 TKO승

8경기 웰터급 김보성 vs 곤도 데츠오(일본) 곤도 1R 2분35초 부상에 의한 TKO승