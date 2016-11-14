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사회 사회일반

[인사] 문화체육관광부 外

중앙일보

입력

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종합 25면

◆문화체육관광부<국장급 전보>▶정책기획관 김현모▶미디어정책관 박위진▶체육정책관 한민호▶체육협력관 전병극▶한국예술종합학교 사무국장 김영수▶대한민국예술원 사무국장 심동섭

◆산업통상자원부<부이사관 승진>▶철강화학과장 김종철

◆해양수산부<국장급 임용>▶중앙해양안전심판원 심판관 황종현<과장급 전보>▶인천지방해양수산청 항로표지과장 이승영▶부산지방해양수산청 항로표지과장 이영태▶군산지방해양수산청장 홍상표

◆국민일보<편집국>▶논설위원 겸 선임기자 김혜림▶스포츠레저부장 고세욱▶종합편집부 부장 이종구 <종교국>▶논설위원 겸 선임기자 전정희▶종교기획부장 신창호

◆코트라<1직급(처장) 승진>▶부다페스트무역관장 김승호▶프라하무역관장 이관석▶수출기업화지원실 수출첫걸음지원팀장 정외영▶런던무역관장 김윤태▶취리히무역관장 이두영▶파트너링지원실 파트너링전략팀장 윤주영<2직급(부장)>▶통상지원실 개발협력팀 CSR협력PM 조상재▶함부르크무역관 윤현철▶운영지원실 김정태▶해외프로젝트지원실 김명신▶투자유치실 김종복▶콜롬보무역관장 김용덕

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