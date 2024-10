[카드뉴스] 대한민국을 말아드심 by DJ 순siri (feat. Swing)

#대한민국을 말아드심 by DJ 순siri (feat. Swing)

1.

내 이름은 최순siri, 아버지는 최태mini

아버지는 소개했지, 그네찡을 알게됐지

2.

아버지는 돌봐줬지, 상처입은 그녀 영혼

아버지의 영적power, 내가 바로 get the power

3.

지금 나는 무소불위, 무서운 것 하나 없지

마트 직원 호통치면, 다음날엔 바로 짤려

4.

우리 딸도 날 닮았지, 말 잘 타고 성격 세지

어렸을 적 목욕탕 아줌마, 기똥차게 뺨 날렸지

5.

나의 puppet 나의 그네, 대통령이 되었다지?

나의 hubby 나의 남편, 바로 그의 ex 비서실장

6.

교수? 어디 뭣 같은 게? 사람들은 설설 기지

국회의원 금빛 배지? 내 앞에서 빛을 잃지

7.

맘 먹으면 학교 하난 무사통과! yeah~

돈 원하면 재단 하나 무사통과! yeah~

심심할 땐 친구 몇 명 청와대행! yeah~

8.

내 왼팔은 호빠오빠, 오른팔은 CF오빠

뭘하던 사람이든, 청와대 바로 찔러넣지

9.

내 취미는 대통령 연설문 고쳐주기

Oh my puppet, 내 언어가 전세계에 퍼지지

10.

온 맘 다해 원한다면 우주가 날 도와주지 (say K스포츠)

항상 내가 돈 궁하면 재벌들이 도와주지 (say 미르재단)

11.

비리 샐까 내가 걱정? 웃기시네 너나 걱정!

마스터 우와 문고리 비서, 빈틈없이 막아주지 (Woo!)

12.

그러다 터진 미르재단, 재벌 턴 거 뽀록났지 (help me 안 선생 with 대포폰)

그 다음엔 이화여대, 억지쓴 거 드러났지

그리고 연설문·태블릿PC… Don’t even think about it.

13.

독일로 도망쳤더니 기자들이 날 쫓아와 (hate JTBC)

말ㆍ고양이, 개 열마리 덴마크로 도망갔지(i‘m 브레멘음악대)

14.

덴마크엔 김치 없지ㅠㅠ, 한국으로 돌아왔지

검은 뿔떼 단출한 옷, 있는 힘껏 불쌍한 척

15.

예전부터 난 말했지! “죄 있다면 벌 받을게”

뭔 말인지 너 알겠지? “일단 혐의 입증해 봐”

16.

시간 가면 잊혀지지, 세상만사 그러하지

이제 나는 기다리지, 끓은 냄비 식어가길…

기획: 이정봉 기자 mole@joongang.co.kr

구성: 박범준 인턴 park.beomjune@joongang.co.kr

디자인: 서예리 인턴 seo.yeri@joongang.co.kr

