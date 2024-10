[인사이트] 홍대 맛집 구글해서 카톡해, 좋은 건 우버해야지

1997년: 도메인 ‘Google.com’ 등록

1998년: 래리 페이지 구글 공동창업자, 구글을 처음 동사로 사용 "즐겁게, 구글하세요 (Have fun and keep googling)!”

2003년: 미국언어연구회, 구글을 ‘검색하다’라는 뜻의 동사로 공식 인정

2006년: 메리엄웹스터·옥스퍼드사전에 동사로 등재