[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부▶노인지원과장 조신행▶질병관리본부 생물테러대응과장 김주심
◆해양수산부<과장급 전보>▶연안계획과장 김광용▶원양산업과장 강인구▶세월호배상및보상지원단 보상운영과장 류종영▶부산지방해양수산청 해양수산환경과장 고송주
◆방위사업청<과장급 전보>▶기술기획과장 이종주
◆국회도서관<부이사관 승진>▶기획관리관 기획담당관 김준임<서기관 승진>▶기획관리관 총무담당관실 김현양▶국회기록보존소 기록정보관리과 김미연▶정보관리국 정보기술지원과 조종회<부이사관 전보>▶법률정보실 법률정보총괄과장 노현자▶국회기록보존소 기록정보서비스과장 김정혜<서기관 전보>▶법률정보실 법률정보개발과장 이병련<부이사관 파견>▶한국도서관협회 최영수
◆건국대▶교학부총장 유재원▶연구부총장 서정향▶의무부총장 한설희▶대학원장 임융호<서울캠퍼스>▶건축전문대학원장 오중근▶경영전문대학원장 김주권▶의학전문대학원장 겸 의과대학장 성인경▶행정대학원장 권용수▶교육대학원장 신인섭▶산업대학원장 최태부▶농축대학원장 이중복▶정보통신대학원장 겸 정보통신대학장 김지인▶예술디자인대학원장 송기형▶부동산대학원장 이현석▶문과대학장 김기덕▶공과대학장 문두경▶상경대학장 김진욱▶경영대학장 김종인▶상허생명과학대학장 정일민▶수의과대학장 박희명▶예술디자인대학장 김효숙▶사범대학장 임기원▶글로벌융합대학장 한인희▶KU융합과학기술원장 이충환▶상허교양대학장 한상도▶기획처장 박재민▶입학처장 최재헌▶학생복지처장 송혁▶취창업전략처장 김동은▶총무처장 나용진▶관재처장 정백교▶국제처장 김민경▶정보통신처장 김두현▶대외협력처장 김진기▶전략경영본부장 전태진