2016.07.17 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고 순위 책명 작가·출판사 01 채식주의자 한강 창비 02 완벽하지 않은 것들에… 혜민 수오서재 03 설민석의 무도 한국사 특강 설민석 휴먼큐브 04 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜 05 종의 기원 정유정 은행나무 06 못 참는 아이 욱하는 부모 오은영 코리아닷컴 07 미움받을 용기2 기시미 이치로 인플루엔셜 08 다시, 책은 도끼다 박웅현 북하우스 09 미 비포 유 조조 모예스 살림 10 ETS 신토익 공식종합서 LC ETS YBM

영화 예매 자료=영화진흥위원회 순위 영화명 주연 01 부산행 공유 정유미 마동석 02 나우 유 씨 미 2 제시 아이젠버그 03 도리를 찾아서(애니메이션) 04 봉이 김선달 유승호 조재현 고창석 05 굿바이 싱글 김혜수 마동석 김현수 06 언더 워터 블레이크 라이블리 07 트릭 이정진 강예원 김태훈 08 데몰리션 제이크 질렌할 나오미 왓츠 09 나의 산티아고 데이비드 스트리 10 500일의 썸머 조셉 고든 레빗

뮤지컬 예매 자료=인터파크 순위 공연명 출연 01 도리안 그레이김준수 박은태 02 노트르담 드 파리홍광호 케이윌 03 스위니토드 조승우 옥주현 양준모 04 브로드웨이42번가 송일국 최정원 05 위키드 박혜나 차지연 정선아 06 모차르트! 이지훈 전동석 규현 07 올슉업 휘성 김성규 박정아 08 그날들 유준상 오만석 오 종혁 09 잭더리퍼 류정한 엄기준 카이 10 베어 더 뮤지컬 정원영 손승원 박강현

클래식 음반 자료=풍월당 순위 음반명음반사 01 Homage to Gerald …Warner Classics 02 리히터-리스트:피아노협주곡… PHILIPS 03 빈필-베토벤&베르디: 현악사중주 DG 04 소콜로프-슈베르트&베토벤 Universal 05 엔리코 마이나르디-첼로소품집 DG 06 그린덴코-마르티노프:컴인CCnC 07 로스코-브람스:첼로작품전곡Avie 08 콜로리오프-바흐:골드베르그…Hanssler 09 쉬프-베토벤:디아벨리변주곡ECM 10 조성진-쇼팽 콩쿠르 우승… Universal

가요 음원자료=가온차트 순위 노래가수 01 Why So Lonely 원더걸스 02 Forever 비와이 03 Shut Up 언니쓰 04 리본 비스트 05 호랑나비 보이비 06 쿵 자이언티 07 I Like That 씨스타 08 맘 편히 사이먼 도미닉 09 Why 태연 10 Day Day 비와이