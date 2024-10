2016.04.17 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 완벽하지 않은 것들에 대한… 혜민 수오서재02 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜03 지적 대화를… 채사장 한빛비즈04 나미야 잡화점의… 히가시노 게이고 현대문학05 미라클모닝 할 엘로드 한빛비즈06 사피엔스 유발 하라리 김영사 07 오리지널스 애덤 그랜트 한국경제신문사08 아주 작은 반복… 로버트 마우어 스몰빅라이프09 보통의 존재 이석원 달10 라플라스의 마녀 가시노 게이고 현대문학

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 시간이탈자 임수정 조정석 이진욱 02 해어화 한효주 유연석 천 우희03 헌츠맨: 윈터스 워 크리스 헴스워스 04 날 보러와요 강예원 이상윤 최진호05 캡틴 아메리카: 시빌 워크리스 에반스 06 주토피아(애니메이션) 07 일사각오(다큐멘터리) 08 인생은 아름다워 로베르토 베니니 09 독수리 에디 태런 에저튼 휴 잭맨10 클로버필드 10번지 메리 엘리자베스

공연 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 뮤지컬 헤드윅 윤도현 조승우 조정석02 뮤지컬 모차르트! 이지훈 이수 전동석03 뮤지컬 마타하리 옥주현 류정한 신성록04 뮤지컬 맘마미아! 최정원 남경주 이현우05 뮤지컬 에드거 앨런 포 마이클리 김동완06 뮤지컬 삼총사 카이 박형식 박은석07 연극 엘리펀트송 박은석 정원영 전성우08 뮤지컬 아마데우스 프렌치 내한공연09 뮤지컬 노트르담 드 파리 홍광호 윤공주 10 연극 옥탑방고양이 진성민 김영한

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 손열음-모던타임즈 Universal02 소콜로프-슈베르트&베토벤Universal03 소콜로프-잘츠부르크…Universal04 백건우-슈베르트:즉흥곡…Universal05 부니아티쉬빌리…SONY CLASSICAL06 존루이스-바흐:평균율…워너뮤직07 조성진-2015쇼팽…Chopin Institute08 넬슨 프레이레가 연주하는 바흐…Decca09 글렌굴드-바흐…SONY CLASSICAL10 보자르트리오-슈베르트…워너뮤직

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 봄이 좋냐?? 10cm02 말해! 뭐해? 케이윌 03 You Are My Everything 거미 04 이 사랑 다비치 05 너도 로꼬 06 사랑에 빠졌죠 장범준 07 다시 너를 매드 클라운 김나영 08 그대, 바람이 되어 엠씨더맥스 09 ALWAYS 윤미래 10 사랑하자 SG 워너비