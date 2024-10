마이클 잭슨이 스무 살에 녹음한 앨범 '오프 더 월(Off The Wall)'에 수록된 곡입니다.

롤링스톤은 이 앨범을 두고서 '우리가 아는 모던 팝 자체를 만들어낸 앨범'이라고 평가하기도 했죠.

전 세계적으로 3000만 장 이상 팔리며 음악 역사상 가장 많이 팔린 앨범으로 꼽히기도 합니다.

1979년에 나온 이 앨범 이야기를 새삼 꺼낸 건 마이클 잭슨 재단과 소니 뮤직이 26일 '흑인 역사의 달'을 기념해 이 앨범의 CD와 DVD 등 패키지 2종을 발매했다는 소식을 접해서입니다. 패키지 안에는 스파이크 리 감독이 만든 마이클 잭슨의 다큐멘터리, ‘Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall’도 포함되어 있다고 합니다. 마이클 잭슨의 성인 데뷔작인 이 앨범으로 그가 스타덤에 오르는 과정을 담아냈습니다.

영상 속, 스무살 마이클 잭슨의 모습이 풋풋합니다.

한은화 기자 onhwa@joongang.co.kr