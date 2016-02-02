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사회 사회일반

[인사] 국무조정실 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆국무조정실<고위공무원(실장급) 임용>▶조세심판원장 심화석

◆기획재정부<실장급>▶지역발전위원회 지역발전기획단장 파견 정규돈<국장급>▶관세국제조세정책관 김종열<고위공무원 승진>▶조세정책과장 박금철<부이사관 승진>▶지역예산과장 배지철▶협동조합정책과장 김서중

◆교육부<일반직고위공무원 전보>▶사회정책협력관 한상신▶군산대 사무국장 정병익▶부산대 사무국장 송기동▶국방대 파견 박영숙▶국가공무원인재개발원 〃 김진수<부이사관 전보>▶장관비서실장 황성환▶예산담당관 조재익▶재외동포교육〃 이난영▶학생복지정책과장 박주용▶통일교육원 파견 강병구▶교육부 오순문▶호치민 한국교육원 파견 김태형<서기관 전보>▶학교정책과장 최윤홍▶공교육진흥과장 예혜란▶유아교육정책과장 신미경▶평생학습정책과장 박대림▶인재직무능력정책과장 문상연▶다문화교육지원팀장 김진형▶장관실 천범산▶안동대 임연준▶부산대 대외교류본부 행정실장 이희택▶경상대 대외협력과장 노정철<장학관 전보>▶교육과정운영과장 강성철▶세종시교육청 김헌수

◆행정자치부<실국장급 전보>▶경남도 행정부지사 류순현▶감사관 김종영<과장급 전보>▶교부세과장 이동옥▶국가기록원 전자기록관리과장 이승억

◆보건복지부<국장급>▶보건복지부 박인석▶국방대 안보과정 훈련 파견 김현준▶고용노동부 산업재해보상보험재심사위원회 위원장 임인택<과장급>▶국방대 안보과정 훈련 파견 손영래

◆한국농촌경제연구원▶농업관측센터장 이용선▶농업관측센터 채소관측실장 김성우▶농업관측센터 과일과채관측실장 성명환▶농업·농촌정책연구부장 박준기▶FTA이행지원센터장 한석호▶감사실장 옥치목

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