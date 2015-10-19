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사회 사회일반

[인사] 한국관광공사 外

중앙일보

입력

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종합 27면

◆한국관광공사▶성과관리실장 함경준▶관광콘텐츠실장 양문수▶스마트관광정보실장 신평섭▶관광인프라실장 안덕수▶전략투자사업센터장 정재선▶평창올림픽지원〃 김홍기▶중국마케팅〃 서영충▶의료관광〃 권병전▶국민해외여행〃 우병희▶감사팀장 조준길▶마케팅전략팀장 김갑수▶구미팀장 김정아▶관광시장조사팀장 이진국▶국내관광협력팀장 정병옥▶복지관광팀장 이창용▶국내스마트관광팀장 송현철▶관광인증기획팀장 윤재진▶해양관광팀장 박이락▶관광안내팀장 홍명진▶강원지사장 안지환▶대전충남〃 김세만▶대구경북〃 권창근▶경남〃 정병희▶오사카〃 이병찬▶하노이〃 정창욱▶중문골프장 팀장 김교만▶예산팀장 고봉길▶노무복지팀장 김용재▶국내관광전략팀장 조홍준▶관광레저팀장 박형관▶정보보호팀장 이재형▶K-style Hub 운영팀장 김석▶인력양성팀장 이상기▶기획조정팀 파트장 김종훈▶재경팀 〃 성필상▶전략투자사업센터 〃 김영미▶중국마케팅센터 〃 전동현▶전략상품팀 〃 김관미▶MICE진흥팀 〃 김종숙▶국내관광전략팀 〃 김성은▶숙박개선팀 〃 이영호▶관광안내팀 〃 윤승환

◆한국농촌경제연구원<승진>▶연구위원 조미형 김성우 송우진

◆한국지질자원연구원▶국토지질연구본부장 신진수

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