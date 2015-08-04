[인사] 외교부 外

◆외교부▶부대변인 선남국
◆서울대▶기초과학공동기기원장 박충모▶실험동물자원관리원장 윤여성
◆한국관광공사<전보 및 보직변경>◆실장급▶해외마케팅실장 유세준◆팀장급▶안전여행팀(관광산업협력팀)장 정병희▶경영지원팀장 이형연▶인센티브전시팀장 곽상섭▶중국팀 파트장(남북관광센터 파견) 차동영▶의료관광센터 파트장 조홍준
◆한국농어촌공사<상임이사 임용>▶부사장 김용수▶농어촌개발본부이사 변용석<1급 전보>▶전북지역본부장 김학원▶기술안전품질원장 이명준▶지하수지질처장 김철수
◆한국자산관리공사▶비서실장 김원대▶경영지원부장 김기덕▶정보시스템실장 이종국▶정보보안실장 최경숙▶대전충남지역본부장 이진일▶인재개발원관리실장 박정환▶대구경북지역본부 포항지부장 문희석▶충북〃 충주〃 이희준▶광주전남〃 제주〃 이완석▶전북〃 군산〃 이광재
◆한국연구재단▶인문사회연구본부 인문사회연구총괄실장 황준영▶국책연구본부 국책사업기획실장 이재방▶학술진흥본부 교육기반지원실장 우정표▶경영관리본부 재정기금실장 김형구▶국제협력센터 글로벌협력사업실장 김기형▶정책연구실장 최태진▶기획조정실장 권기환▶중국주재원 이경우
◆한국신문윤리위원회▶심의위원 윤양섭