[인사] 국회도서관 外

◆국회도서관＜관리관 승진＞▶의회정보실장 이규담＜부이사관 승진＞▶기획관리관실 기획담당관 유미숙＜서기관 승진＞▶정보봉사국 지료수집과 이수인▶기획관리관 기획담당관실 정정화＜이사관 전보＞▶법률정보실장 김광진＜부이사관 전보＞▶정보관리국장 우학명＜서기관 전보＞▶국회기록보존소 기록정보서비스과장 이미경▶〃 기록정보관리과장 이승훈
◆감사원＜고위감사공무원 전보＞▶사회·복지감사국장 신민철▶지방건설감사단장 김종호▶IT감사단장 유병호＜3급 승진＞▶사회·복지감사국 제3과장 유종남▶특별조사국 조사1과장 이윤재▶〃 기동감찰과장 최정운▶감사원 과장(파견) 강민호＜과장 전보＞>▶대변인실 홍보담당관 홍성모▶산업·금융감사국 제3과장 김영관▶공공기관감사국 제2과장 김상문▶사회·복지감사국 제1과장 김광영▶〃 제2과장 황규상▶〃 제4과장 최승기▶〃 제5과장 이수연▶행정·안전감사국 제4과장 이용출▶지방행정감사국 제5과장 이종섭▶IT감사단 제1과장 박재용▶〃 제2과장 송영소▶공공감사운영단 제2과장 황광돈 ▶기획조정실 미래전략담당관 이주형▶첨단감사지원단 제1과장 최인수▶심의실 조정1담당관 김용범▶심사관리관실 심사3담당관 이철수▶감사원(파견) 강성수＜과장 승진＞▶감사청구조사국 서울국민·기업불편신고센터장 구현모▶〃 수원국민·기업불편신고센터장 이길후▶기획조정실 국제협력담당관 임상혁▶첨단감사지원단 제2과장 박석구▶감사교육원 교육지원과장 정의탁▶감사연구원 연구부 연구2팀장 허구▶〃 연구부 연구3팀장 최현준▶감사원 과장 최원오
◆미래창조과학부＜실장급 승진＞▶ITU 전권회의 의장 민원기＜국장급 승진＞▶국립전파연구원장 최영진▶국립과천과학관 전시연구단장 김선호
◆환경부＜국장급 전보＞▶감사관 이경용▶국제협력관 이희철＜과장급 전보＞▶환경보건정책관실 생활환경과장 이채은
◆통계청＜국장급 전보＞▶통계정보국장 최연옥▶통계교육원장 안정임＜과장급 승진＞▶고용통계과장 심원보
◆MBC▶보도국 편집2센터 뉴스투데이편집부장 안형준
◆스포츠서울▶미디어전략실장 이영규▶편집국장 직대 류재규
◆국민건강보험공단▶장기요양상임이사 김태백＜전보＞▶서울지역본부장 임재룡▶홍보실장 김선옥▶고객지원실장 송영수