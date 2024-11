29일(현지시간) 브라질 상파울로에서 2014 월드컵 개최를 반대하는 집회가 열렸다. 이 날 약 1,500명의 시위자들이 상파울로 거리를 행진하며 월드컵 개최를 반대했다. 이들은 스포츠 이벤트 유치에 반대하면서 그 비용을 교육, 보건, 대중 교통, 범죄 척결에 쓸 것을 요구했다.

군경이 최루 가스를 뿌리고 있다. 가이 포크스(Guy Fawkes) 가면을 쓴 시위자가 '월드컵은 없다(There will be no World Cup)'이라고 쓰인 포스터를 들고 있다. 군경 앞에 서 있는 시위자가 휴대폰 메시지를 보내고 있다. [로이터=뉴스1]