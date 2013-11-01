[인사] 환경부 外

◆환경부＜서기관 승진＞▶환경보건정책관실 환경보건정책과 정영대▶상하수도정책관실 수도정책과 김민호 진명호▶자연보전국 국토환경정책과 오흔진▶환경오염시설허가제도선진화TF 장이재
◆국토교통부＜4급 승진＞▶대변인실 홍보담당관실 안경호▶감사관실 최영락▶기획조정실 기획담당관실 박영선▶국토도시실 녹색도시과 손동권▶주택토지실 주택정책과 김기용▶〃 주거복지기획과 김혜진▶〃 토지정책과 김동서 정진훈▶건설정책국 건설경제과 이유리▶교통물류실 교통정책조정과 김남균 김태경▶항공정책실 항공정책과 최정민▶〃 항공보안과 이종인▶원주지방국토관리청 황상원▶철도특별사법경찰대 구연섭▶국토도시실 건축기획과 김철중▶건설정책국 기술정책과 박덕호▶수자원정책국 수자원정책과 김동익▶도로국 첨단도로환경과 김보현▶철도국 철도기술안전과 조현준▶국토지리정보원 임헌량
◆농촌진흥청＋＜과장급＞▶기술협력국 농산업경영과장 정병우▶국립농업과학원 기획조정과장 김두호▶〃 농산물안전성부 화학물질안전과장 조남준
◆순천시＜4급 승진＞▶도시건설국장 배갑종
◆관동대▶산학협력부총장 최길선