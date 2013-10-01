[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부＜국장급 전보＞▶부총리정책보좌관 최상목▶경제정책국장 김철주▶미래사회정책국장 이찬우▶공공정책국장 최광해
◆미래창조과학부▶대변인 정한근▶과학기술정책국장 이동형▶과학기술인재관 장석영▶방송진흥정책관 박윤현▶인터넷정책관 이진규▶통신정책국장 김주한▶심의관 마창환▶ITU전권회의 의장 민원기
◆환경부＜서기관 승진＞▶감사관실 감사담당관실 박경규▶운영지원과 김영욱▶기획조정실 기획재정담당관실 송용권▶국제협력관실 해외협력담당관실 강성구▶환경정책관실 정책총괄과 배연진▶〃 환경협력과 마수윤▶환경보건정책관실 화학물질과 정환진▶자원순환국 자원순환정책과 박소영
◆해양수산부<과장급 전보＞▶해양정책실 해양개발과장 김현태▶〃 해양영토과장 강용석▶국제해사기구(파견) 이시원▶중앙해양안전심판원 동해지방해양안전심판원 수석조사관 정태성▶〃 인천지방해양안전심판원 심판관 오동연▶〃 장세익< p>
◆국세청▶법인납세국장 심달훈
◆조달청＜서기관 승진＞▶구매총괄과 전형구
◆문화재청＜ 전보＞▶기획조정관 박영근
◆기상청▶광주지방기상청장 김용진
◆행정중심복합도시건설청＜4급 전보＞▶기획조정관 창조행정담당관 이능호▶도시계획국 도시발전정책과장 김상석▶〃 도시계획과장 이상복▶〃 주택과장 추호식▶건축과장 심재홍▶〃 투자유치팀장 홍순민▶기반시설국 교통계획과장 윤승일▶〃 광역도로과장 이병창▶〃 지식정보팀장 박희주▶공공건축추진단 문화도시기획팀장 지영은
◆조선일보▶논설위원실장 양상훈
◆뉴시스▶논설위원실 논설고문 정숭호
◆아리랑국제방송▶법제화추진단장 이종엽