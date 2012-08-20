[인사] 교육과학기술부 外

◆교육과학기술부<고위공무원 승진>▶대변인 김문희
◆지식경제부▶충청지방우정청장 이재홍
◆국토해양부<과장급 전보>▶규제개혁법무담당관 송명달▶하천계획과장 이우제▶공항정책과장 홍종욱▶부산지방국토관리청 하천국장 이재형▶원주지방국토관리청 하천국장 장기욱▶한강홍수통제소 하천정보센터장 이상헌▶영산강홍수통제소장 김양수
◆국가보훈처<서기관 승진>▶감사담당관실 최광윤▶기획재정담당관실 박태일▶운영지원과 강명중▶나라사랑정책과 황의균▶나라사랑교육과 김정연▶생활안정과 이광태
◆동국대<서울캠퍼스>▶경영부총장 정창근▶대외협력본부장 최응렬▶정보관리실장 김준태▶입학처장 고진호▶연구진흥본부장 겸 산학협력단장 공영대▶사범대학장 김성훈
◆KBS<콘텐츠본부>▶다큐멘터리국장 김규효▶콘텐츠기획부장 김영두▶다큐멘터리국 EP 장영주 한창록
◆MBC▶글로벌사업국 부국장 겸 콘텐츠멀티유즈센터장 서정암▶보도국 부국장 이향진▶〃 뉴스R&D부장 이용안
◆이데일리▶방송에디터 겸 논설위원 오성철▶정책에디터 겸 정경부장 조용만▶마켓에디터 겸 증권부장 김희석▶사회건설에디터 겸 건설부동산부장 남창균▶문화레저에디터 겸 문화부장 김병재▶금융부장 김병수▶글로벌마켓부장 김민구▶벤처과학중기부장 신성우▶생활산업부장 이성재▶온라인편집부장 류수근
◆한국산업인력공단▶상임감사 안종하
◆한국수자원공사▶상임감사위원 강대가