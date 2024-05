[아이랑GO] 임기 종료 앞둔 연금특위, 유럽출장 계획에 '외유성' 비난 봇물…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



임기 종료 앞둔 연금특위, 유럽출장 계획에 '외유성' 비난 봇물

국민연금 개혁안 마련에 실패한 21대 국회 연금개혁특별위원회가 해외출장을 떠나려다 비판받자 합의안 도출 실패를 이유로 취소했어요. 연금특위는 해외 연금개혁 사례를 살피려 8일부터 5박 7일 영국·스웨덴 등 출장에 나설 계획이었으나, 임기 중 성과를 거두지 못한 데다 5월 29일 임기 종료가 코앞이라 ‘외유성 출장’ ‘뒷북 출장’ 등 부적절하다는 비판이 쏟아졌죠. 다만 연금 보험료 인상에는 여야 의견이 일치해 4%p 오를 가능성이 커졌어요.

외유성 출장(外遊性 出場) 외국 여행 의도가 다분한 출장을 말해요. 정부가 선진국 사례를 벤치마킹하고 국제적 감각을 갖추기 위한 훈련의 취지로 해외 출장을 운영하는데, 면피용 기관 방문을 넣은 관광 일정을 허술하게 심사하고 사후 검증도 부실한 행태가 끊임없이 적발됩니다. 공무원·공공기관 직원의 외유성 출장은 국민의 세금을 낭비하는 행위죠. 원칙적으로 출장은 계획 단계에서 필요성·적합성·적시성 등을 충족해야 하며, 관련 자료를 수집해 복귀 후 '국외출장연수정보시스템'에 보고서를 제출해야 합니다.

Let’s fly to Europe!

With less than a month left before the 21st National Assembly expires on May 29, members of the special committee on national pension reform in the legislature, in a surprising move, plan to take a trip to Europe to “study” the advanced pension system there.

National Assembly: 국회(=legislature)

expire: (시한이) 만료되다, 종료되다

special committee: 특별 위원회

national pension: 국민연금

reform: 개혁

in a surprising move: 놀랍게도

take a trip to ~: ~로 여행을 떠나다

advanced: 앞선, 선진의

pension system: 연금제도

任期即将结束,国会退休金委员会欧洲出差遭批“公费旅游”

第21届国会退休金改革特别委员会任内未能完成退休金改革,却要在任期结束前到国外考察。遭到批判后,特别委取消了该计划。特别委原计划5月8日起,前往英国、瑞典等国进行7天5夜的考察,但因任期内未取得成果,且任期将在5月29日结束,遭批“公费旅游”、“马后炮出差”。不过朝野双方针对保险金涨幅意见一致,保险费上涨4%的可能性较大。

任期 [rèn qī] 임기

出差 [chū chāi] 출장

考察 [kǎo chá] 현지조사

马后炮 [mǎ hòu pào] 뒷북치는 것